Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II EN VIVO: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II se jugará en Cusco por el Torneo Apertura. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II? Ambos equipos se enfrentarán este domingo 25 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Luego de su triunfazo ante Universitario, los dirigidos por Santiago Acasiete buscarán dar el golpe en suelo cusqueño; sin embargo, al frente tendrán un rival que quiere meterse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II?

El partido Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II está programado para jugarse a partir de la 6.00 p.m. (hora peruana) en Cusco.

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II?

En Perú, la transmisión del Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversos cableoperadores, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo ver Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II vía L1 MAX?

Para ver el Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.