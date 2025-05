Sporting Cristal estuvo a nada de tropezar ante ADT por la Liga 1, pero el agónico gol de Maxloren Castro en el tiempo añadido salvó al club rimense. No obstante, la forma en cómo ganó el equipo celeste no cayó del todo bien en la escuadra tarmeña y así lo expresó claramente Jhonny Vidales, delantero del Vendaval.

El goleador del Torneo Apertura se quejó de que el tanto cervecero se haya marcado a los 90+6' pese a que el réferi solo agregó 5 minutos como compensación. Un día después de su reclamo, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) compartió un video ilustrativo acerca de cómo se desarrolló la secuencia que derivó en el 2-1 definitivo de dicho encuentro.

Conar justifica gol agónico de Cristal ante ADT

En su canal de YouTube, la Conar explicó a detalle el criterio empleado por el árbitro Julio Quiroz para permitir que el partido se juegue hasta un minuto después del instante en que debió haber finalizado.

El clip muestra que, a raíz de la lesión de un jugador de ADT, se produjo una "paralización del juego" cuando el reloj marcaba los 93 minutos con 45 segundos y que la "detención por jugador lesionado" duró un minuto y dos segundos. El tanto de Maxloren Castro llegó a los 95 minutos con 18 segundos, por lo que la Conar consideró que se trató de un "gol reglamentariamente válido".

¿Qué dijo Jhonny Vidales sobre el gol agónico de Sporting Cristal?

Finalizado el cotejo en el estadio Alberto Gallardo, Vidales declaró para las cámaras de L1 Max. "Ya había acabado, ya habían pasado los 5 minutos que le dieron y convirtieron a los 96, pero es así. En el partido pasado también nos cobraron un penal que no fue, hay que mejorar un poco el tema del arbitraje. Dijo que no había escuchado, que no había acabado, mostró el reloj, pero claramente fue en el minuto 96, pero bueno, qué podemos hacer, así es nuestro fútbol", dijo el futbolista.

Próximo partido de Sporting Cristal

Con esta victoria, Sporting Cristal sumó 22 puntos en la tabla y se puso a 3 unidades del líder, Sport Huancayo. En su siguiente compromiso, el club rimense visitará a Universitario, un duelo clave por el título del Apertura contra un rival directo.