El exjugador de fútbol profesional, Juan Jayo, no se guardó nada al evaluar el rendimiento de Diego Churín, Gabriel Costa y Jorge Murruguarra, futbolistas de Universitario de Deportes, tras la última derrota ante Juan Pablo II. En sus declaraciones, destacó la falta de compromiso y la necesidad de un cambio en la actitud de los jugadores.

Durante su intervención, Jayo expresó su emoción al ver jugar a los de Chongoyape, señalando que "parecían el Barcelona de España" por el buen planteamiento mostrado en el estadio Nacional. Además, enfatizó que el equipo necesita jugadores que se comprometan al máximo y que entiendan la responsabilidad que implica salir de la mala racha que atraviesan en la Liga 1.

Juan Jayo arremete con 3 jugadores de Universitario de Deportes

Juan Jayo, conocido por su pasión y entrega en el campo, no dudó en señalar que la falta de compromiso de algunos futbolistas está afectando el rendimiento del equipo. "No se puede permitir que jugadores que tienen la oportunidad de representar a Universitario no den lo mejor de sí", señaló. Además, enfatizó en el poco nivel que han mostrado Diego Churín, Gabriel Costa y Jorge Murrugarra al jugar tanto en Liga 1 como Copa Libertadores.

"Veo en la banca de la 'U' jugadores que de repente no te van a marca la diferencia. Hablo de Costa, de Churín, Murrugarra en lo suyo, que es quitar, pero no te da más", refutó Juan Jayo en el programa Estudio Fútbol.

Juan Jayo comparó a Juan Pablo II con Barcelona de España

La comparación que hizo Jayo con el FC Barcelona no fue al azar. El exjugador argumentó que, aunque el equipo catalán es conocido por su estilo de juego y su compromiso, los futbolistas de Universitario deben aspirar a un nivel similar de profesionalismo. "No se trata solo de talento, sino de actitud y esfuerzo en cada entrenamiento y partido", añadió.

"Jugando de local lo hacía fácil, y de visita también. Ahora jugó en el Nacional y yo pensaba que estaba enfrentando al Barcelona de España por momentos, me sorprendió Juan Pablo II. Bien por Santiago (Acasiete), porque ha ido luchando, a veces con derrota y podía. Con Cristal también hizo un partido complicado, Alianza también. Esta vez le tocó ganar", comentó el exfutbolista.

