Diego Rebagliati es uno de los periodistas más conocidos en el ámbito deportivo nacional. A menudo, suele hacer análisis sobre el rendimiento de los equipos peruanos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Además, suele destacar o criticar el desempeño de algunos futbolistas. Justamente, en el 2020, el comentarista deportivo cuestionó fuertemente el papel de Jimmy Valoyes durante un partido de Sport Huancayo vs Universidad San Martín. El jugador lo llamó para reclamarle por sus comentarios.

Rebagliati recuerda con cierto temor este episodio, ya que el futbolista pidió su número de teléfono para encararlo. En la llamada, le dijo que sus palabras le habían afectado tanto a él como a su familia. "Fue el único jugador que me llamó para put*****", dijo en el programa 'Los R3ba'.

"Hay un partido que juega Huancayo vs San Martín postpandemia, no recuerdo exactamente. Huancayo lo gana 4-3 y Valoyes jugó de '9' en lugar de jugar de central. Un desorden, perdía la pelota, regresaba caminando, pero metió dos goles. Yo lo critiqué mucho y dije que su partido me pareció poco profesional, poco serio", señaló al inicio de su relato.

Posteriormente, contó que una persona allegada a Valoyes le dijo que el jugador estaba pidiendo su número y accedió a dárselo. "Contesté temblando. Yo siempre parto de una premisa, la cual me dijo Daniel (Peredo): nunca decir algo al aire que luego no puedo decirle al protagonista en la cara. Me dijo que su familia se sintió afectada, has cuestionado mi profesionalismo", mencionó.

A pesar de que nunca le había pasado algo como esto, Diego Rebagliati consideró que el reclamo de Valoyes fue válido. Además, rescató que el jugador no fue irrespetuoso en ningún momento de la llamada y ambos expusieron sus ideas.

"Le dije que su partido me pareció poco serio. Me agradeció la crítica, pero me dijo que a mí no me gustaría que hablen así de mi hijo. Bueno, fue respetuoso. Me pareció válido que me llamara para decirme su molestia a la cara", finalizó.