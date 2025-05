La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió castigar a Néstor Gorosito con 8 fechas de sanción. Esto después de los acontecimientos que sucedieron tras la derrota de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Apertura 2025. Horas después de conocer la sanción, se reveló qué se detalla en el informe del máximo ente del balompié nacional. Según se pudo leer, el DT argentino lanzó una serie de insultos en contra de los oficiales del compromiso.

Recordemos que Gorosito fue expulsado en el choque ante Cienciano y cruzó el campo de juego para retirarse hacia los camerinos. De acuerdo al informe de la CD-FPF, el técnico tuvo fuertes palabras mientras se iba de la cancha del estadio Alejandro Villanueva.

Informe de Comisión Disciplinaria revela insultos de Néstor Gorosito

"Ahora bien, sobre esto último, la Comisión advierte que el Sr. Gorosito no ha rebatido o roto la presunción veracidad con la que cuenta el informe del oficial (en virtud de lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 97° del RUJ-FPF, limitándose a negar haberse expresado de dicha manera, por lo que no generó convicción en esta Comisión. Cabe resaltar que, para este colegiado, la ofensa al honor no residió en que el Sr. Gorosito haya cruzado el campo de juego (como alega el club), sino que insultó a los oficiales del partido al señalar "son unos ladrones, una vergüenza", "expúlsame, ratero con******", se puede leer en el informe.

En esa línea, la Comisión Disciplinaria decidió darle 8 fechas de sanción a Néstor Gorosito. El castigo no fue, según indican, por haber cruzado el terreno de juego, sino por la serie de improperios que hizo al retirarse. Comprenden que esto último fue una ofensa al honor de las máximas autoridades del compromiso.

Gorosito no fue el único sancionado: Navarro, Guerrero y Matute fueron castigados

En el ámbito del fútbol peruano, Néstor Gorosito no ha sido el único en recibir una sanción por parte de la FPF. Resulta que Franco Navarro, quien se desempeña como director deportivo de Alianza Lima, también fue objeto de un correctivo de 8 fechas. Asimismo, Paolo Guerrero, reconocido futbolista, recibió una sanción adicional de una fecha.

Recordemos que el 'Depredador' había recibido tarjeta roja luego de sus airados reclamos en contra del árbitro Bruno Pérez. Finalmente, el escrito de la CD detalla que el estadio Alejandro Villanueva no podrá recibir público en la siguiente jornada.