Néstor Gorosito fue sancionado por la Liga 1. El DT argentino recibió un castigo de 8 fechas de suspensión tras los incidentes ocurridos en pasada derrota de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Apertura 2025. A propósito, uno de los que criticó la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF fue Henry Quinteros. El exjugador blanquiazul considera que es un exceso y señaló que hubo un trato desigual cuando se tuvo que castigar a Álex Valera.

Es preciso recordar que, durante la campaña 2023, Valera protagonizó un hecho polémico tras insultar al árbitro que lo había expulsado previamente. Por ello, el popular 'Patito' Quinteros aprovechó para comparar ambas acciones y la forma en cómo se sancionaron.

Henry Quinteros indignado por sanción de 8 fechas a Néstor Gorosito

En la última edición del programa 'Desmarcados', Henry Quinteros expresó su desacuerdo con el castigo de 8 fechas a Néstor Gorosito. El popular 'Pipo' no podrá estar en el banquillo en los próximos encuentros de Alianza Lima por la Liga 1 2025.

“Me parece mucho ocho fechas, me parece demasiado, sinceramente. ¿Por qué ponen supuesto? Por suposiciones no vas a castigar", remarcó. Esto último lo menciona porque el comunicado de la CD-FPF cita lo siguiente: "Suspender al señor Néstor Gorosito con ocho partidos por haber vulnerado el artículo 55° del RUJ-FPF, al haber incurrido en un supuesto de ofensa al honor en contra del oficial del encuentro".

Asimismo, recordó que el trato con Álex Valera fue diferente. "A Valera le pusieron cuatro fechas nomás. Le mentó la madre al árbitro, lo expulsaron y lo suspendieron. ¿Cuántos meses pasaron? ¡Seis meses y recién lo suspendieron! Jugó el campeonato entero. No seas malo, pues", exclamó.

FPF sanciona a Gorosito, Navarro, Guerrero y al estadio Matute

Néstor Gorosito no ha sido el único que ha recibido un correctivo por parte de la FPF. Sucede que Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, también fue castigado con 8 fechas. De la misma forma, Paolo Guerrero fue sancionado con una fecha adicional.

Recordemos que el 'Depredador' había recibido tarjeta roja luego de sus airados reclamos en contra del árbitro Bruno Pérez. Finalmente, el escrito de la CD detalla que el estadio Alejandro Villanueva no podrá recibir público en la siguiente jornada.