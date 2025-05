El gestor deportivo de Universitario de Deportes consiguió un logro importante para su carrera personal. Y es que hizo la presentación de su libro "Hazlo Posible" el último lunes 5 de mayo. Con la presencia de un gran invitado como Gregorio Pérez, un extécnico de la 'U' que es muy recordado por la hinchada merengue, Jean Ferrari presentó al público uno de sus máximos sueños que se han hecho realidad.

Posterior a ello, Jean Ferrari declaró a la prensa, y también lo hizo Gregorio Pérez. El ex director técnico crema fue consultado sobre este último logro del gestor deportivo y dejó calificativos admirables. Además, le dijo a la hinchada merengue que esto no es todo, pues "lo que hará por la 'U' no lo ven a diario".

Gregorio Pérez se rinde ante Jean Ferrari en la presentación de su libro "Hazlo Posible"

"Uno cada vez que retorna a un lugar que realmente quiere es feliz. (Jean Ferrari) Un hombre que no tiene techo. No me cabe la menor duda que se seguirá superando y va a llegar a cosas muy importantes. Lo que va a seguir haciendo por la U no ven ustedes a diario", declaró el 'Goyo' a la prensa.

¿De qué trata el último libro "Hazlo Posible" de Jean Ferrari?

El reciente libro de Ferrari ofrece un relato en primera persona sobre la impresionante recuperación deportiva del club Universitario de Deportes. La obra detalla cómo la institución crema, tras afrontar una profunda crisis económica e institucional, experimentó un renacimiento bajo la gestión de un administrador provisional de 49 años.

Este proceso de reestructuración y fortalecimiento culminó en la obtención del bicampeonato de la Liga 1 Te Apuesto, marcando un hito en la historia del club y ofreciendo valiosas lecciones sobre gestión deportiva y superación de adversidades. Los aficionados del fútbol peruano y los interesados en la administración deportiva encontrarán en este testimonio una fuente de inspiración y análisis sobre la fórmula del éxito en el deporte