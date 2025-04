En una entrevista reciente en el podcast ‘Qué Tal Cancha’ de Cancheros TV, Jean Ferrari, explicó la situación del fichaje frustrado de Raúl Ruidíaz en el último mercado de pases del fútbol peruano. El administrador temporal de Universitario explicó lo que ocurrió con el ahora jugador de Atlético Grau y dejó abierta la posibilidad de un regreso a la 'U' en el futuro.

El intento de fichar a Raúl Ruidíaz por Universitario ha generado un sinfín de comentarios y críticas hacia la directiva del club. En una reciente conversación con Roberto Martínez, Jean Ferrari ofreció su versión sobre el fallido fichaje, que se había planteado durante la celebración del centenario de la institución. A pesar de los esfuerzos realizados, la negociación no prosperó y el delantero optó por continuar en el Seattle Sounders.

Las razones detrás del fallido regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario

Ferrari detalló que se hicieron todos los intentos para traer de vuelta al atacante, quien había sido una figura clave en el pasado del club. Sin embargo, las condiciones de la negociación resultaron ser complejas.

"El fútbol está lleno de momentos y con él se presentó el momento para poder traerlo. Yo conseguí el sponsor para poder traerlo y las condiciones para ficharlo eran complejas, pero así y todo queríamos concretarlo, porque estábamos en época del centenario. Valera estaba suspendido. Todo se daba para poder traerlo. Nosotros llegamos hasta donde pudimos y lo que él me dijo al final fue ‘mira, acá los más probable es que yo renuevo, así que mejor dejémoslo ahí nomás’. Las historias siempre tienen que ser completas, no a medias", sostuvo.

El administrador de Universitario también abordó las razones económicas que llevaron a que el fichaje del delantero de 34 años no se concretara. Según Jean Ferrari, la propuesta económica que se le presentó al jugador no se ajustaba al presupuesto del club para la temporada. "La prioridad lo tenían los bicampeones, se hizo todo el esfuerzo dentro del presupuesto para renovar a los bicampeones. El monto con Ruidíaz no cuadraba a lo que nosotros teníamos planificado. La cantidad de tiempo que planteamos tampoco coincidía con lo que él quería. Entonces se descartó", explicó.

Además, el también abogado enfatizó que la cantidad de tiempo que se planteó para el contrato tampoco coincidía con las expectativas del delantero. "Esto es un tema netamente de negociación y cuando el momento ya no se presentó, listo, ya, así es esto", añadió, dejando claro que la situación fue resultado de múltiples factores.

Raúl Ruidíaz puede regresar a Universitario, asegura Jean Ferrari

A pesar de que el retorno de Raúl Ruidíaz a la 'U' ha quedado descartado por el momento, el directivo no cierra la puerta a una futura negociación. "Hay opción de que regrese, pero hay que verlo. Va a cumplir 35 años, va a estar en el medio local, el seguimiento lo haremos y cuando estemos seguros que él puede funcionar, se le hará una propuesta y él dirá si viene o no", afirmó el administrador.

La situación de Ruidíaz es un tema que seguirá en la agenda del club y el directivo dejó claro que siempre habrá espacio para los futbolistas que deseen regresar. "Aquí no se cierra ni una puerta, las puertas siempre van a estar abiertas para los futbolistas que quieran estar. La posibilidad de que Ruidíaz venga va a estar siempre en función al rendimiento", precisó.

El nuevo camino de Raúl Ruidíaz en la Liga 1

Tras su salida del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz decidió continuar su carrera en el Atlético Grau, donde debutó en la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 contra Alianza Universidad de Huánuco. Con Ángel Comizzo como director técnico, el experimentado atacante busca nuevas oportunidades para demostrar su valía en el fútbol peruano.