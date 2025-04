¿A qué hora juega Alianza Universidad vs Atlético Grau y dónde ver EN VIVO el debut de Raúl Ruidíaz en la Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Alianza Universidad vs Atlético Grau por la fecha 9 de la Liga 1 2025? Raúl Ruidíaz podría hacer su reestreno en el fútbol peruano con los ‘Albos’ en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco este jueves 17 de abril de 2025 desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El canal encargado de la transmisión de este partido es L1 Max, medio oficial de la Liga 1, cuya aplicación hará la emisión de forma online. La República Deportes prepara una cobertura especial para este duelo, con toda la información de la previa y el minuto a minuto.

¿Cuándo juega Alianza Universidad vs Atlético Grau por la fecha 9 de la Liga 1 2025?

El partido entre Alianza Universidad y Atlético Grau se disputará el jueves 17 de abril de 2025, en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales consiguieron su primera victoria en el torneo la jornada anterior, por lo que buscarán un nuevo triunfo en casa frente a los piuranos, que tuvieron un irregular inicio de campeonato, pero que podrían contar con Raúl Ruidíaz en el ataque.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Atlético Grau?

El duelo Alianza Universidad vs Atlético Grau está programado para iniciar a las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Heraclio Tapia de Huánuco, que ya cuenta con iluminación para albergar partidos en horario nocturno. De esta forma, se espera que toda la región asista al coloso para apoyar al equipo azulgrana, que actualmente ocupa el último lugar de la Liga 1 2025.

¿Dónde ver Alianza Universidad vs Atlético Grau EN VIVO?

El encuentro entre Alianza Universidad vs Atlético Grau EN VIVO será transmitido por L1 Max, el canal oficial de la competición. Esta señal está disponible en distintas operadoras de cable a nivel nacional, donde se incluyen DirecTV, Claro TV y Best Cable. Si no quieres perderte este partido, aquí te brindamos los canales donde podrás encontrar en medio en diversas operadoras de cable:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Universidad vs Atlético Grau ONLINE y GRATIS?

Los aficionados que no tengan acceso a televisión por cable podrán seguir Alianza Universidad vs Atlético Grau ONLINE a través de la aplicación de L1 Max. Para acceder a este servicio deberás realizar un pago previo a modo de suscripción, el cual podrás escoger en la página principal del servicio.

En caso desees disfrutar del duelo completamente gratis, lo podrás hacer a través de La República Deportes, que realizará una cobertura completa para este enfrentamiento. Aquí tendrás a disposición toda la información completa, con imágenes y videos de la previa, alineaciones y el minuto a minuto.

Alianza Universidad vs Atlético Grau: pronóstico

Este partido se presenta muy parejo; sin embargo, las principales casa de apuestas colocan a Alianza Universidad como favorito sobre un Atlético Grau que tiene los elementos para llevarse la victoria como visitante. Descubre a continuación, las cuotas para este compromiso, que abrirá la jornada 9 de la Liga 1: