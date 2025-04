Raúl Ruidíaz, uno de los jugadores más importantes del fútbol peruano, acaba de sumar una nueva etapa en su carrera profesional al firmar con Atlético Grau para la temporada 2025. Luego de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, la ‘Pulga’ llegó a Piura con la intención de revitalizar su carrera en la Liga 1 y, de paso, brindar su experiencia y calidad al equipo que históricamente ha luchado por puestos importantes en el torneo nacional. Su incorporación generó gran expectativa entre los hinchas del club, que esperan verlo en acción lo antes posible.

Con el inicio de la temporada 2025 a la vuelta de la esquina, las dudas sobre su debut oficial en la Liga 1 se intensifican. Mientras Raúl Ruidíaz se integra al trabajo de pretemporada con sus nuevos compañeros, la pregunta que se repite entre los aficionados es: ¿cuándo podrá el delantero hacer su estreno con Atlético Grau en la máxima categoría del fútbol peruano?

¿Cuándo podría debutar Raúl Ruidíaz como nuevo jugador de Atlético Grau?

Raúl Ruidíaz llegó a Piura con la clara intención de sumar a su carrera una etapa en la que pueda demostrar toda su capacidad goleadora en la Liga 1, tras una destacada trayectoria en clubes de gran renombre como el Seattle Sounders en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El delantero comenzó a entrenar con el ‘Patrimonio’, y su debut se espera con ansias en un torneo tan competitivo como lo es el campeonato nacional peruano.

Aunque no hay una fecha oficial confirmada para su debut, según los últimos reportes, se estima que Ruidíaz podría saltar al campo en la novena fecha de la Liga 1 2025. Debido a que recién se incorporó a los entrenamientos del cuadro piurano, el atacante no será parte del juego que los ‘Albos’ sostendrán ante Cienciano el sábado 5 de abril. Asimismo, tampoco estará en la segunda fecha de la Copa Sudamericana contra Gremio, debido a que no fue inscrito para el torneo.

Por estas razones, se considera que Ruidíaz podría debutar recién el jueves 17 de abril de 2025 contra Alianza Universidad por la fecha 9 de la Liga 1. Es importante tener en cuenta que el entrenador del cuadro piurano, Ángel Comizzo, podría postergar su debut, todo depende cómo se encuentre la ‘Pulga’ físicamente.

Raúl Ruidíaz explicó por qué fichó por Atlético Grau y no por Ayacucho FC

En cuanto a los motivos que llevaron a Raúl Ruidíaz a firmar con Atlético Grau en lugar de Ayacucho FC, como se había especulado en meses previos, el jugador fue claro en sus declaraciones. Previo a su viaje a Piura, el goleador explicó que, si bien ya había llegado a un acuerdo con los ‘Zorros’, ellos cambiaron algunos puntos del contrato, por lo que decidió dar por concluidas las negociaciones.

“Lo de Ayacucho estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo. No se concretó, estaba todo arreglado pero en las últimas horas cambiaron (algunos términos en el contrato) y no me pareció correcto. Pero igual les agradezco el interés. Conversamos muchas semanas, así que agaredecerles”, aseveró Ruidíaz, quien aseguró que Comizzo fue el artífice de su llegada al ‘Patrimonio’.