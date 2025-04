El pasado lunes 14 de abril, Alianza Lima se impuso a Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025. Con un solitario gol de Paolo Guerrero, los intimos dieron un golpe de autoridad en Cusco y derrotaron al Garci, que llegaba al partido invicto en lo que va del Torneo Apertura 2025. Al margen del resultado, una jugada que preocupó al equipo blanquiazul fue la dura falta abajo de Adrián Ugarriza a Guillermo Enrique, quien, a pesar de que intentő seguir jugando unos minutos, tuvo que salir en camilla y entre lágrimas. Lo que generó el fuerte cuestionamiento del cuadro íntimo fue que el árbitro Joel Alarcón no expulsó al futbolista del elenco cusqueño.

Un dia después del partido, se confirmó que el lateral argentino será baja alrededor de un mes en Alianza Lima, ya que sufrió una lesión en la pierna izquierda. Este miércoles 16 de abril, Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitos (Conar) reconoció la falta, pero aseguró que no era para expulsión.

Presidente de Conar se refirió a la falta de Ugarriza en el Alianza Lima vs Garcilaso

El exárbitro y comentarista de L1 MAX calificó la jugada como "lamentable" y, a su vez, explicó que pese a la gravedad de algunas infracciones, eso no significa que sea sancionado con roja, tal como lo es, desde su perpeción, lo que ocurrió con Ugarriza y Enrique.

"Para mí sí es falta. Hay una barrida, juega a riesgo Ugarriza, pero no es para tarjeta roja. Es una jugada lamentable, donde el jugador de Alianza Lima tiene una lesión aparentemente para un mes o un poco más, pero las faltas no se miden en mérito a resultados, sino a lo que sucede en el campo. Hay jugadas en las que hay fricciones y el jugador sale gravemente lesionado y no por esa fracción o gravedad del daño amerita una tarjeta roja, como en este caso", argumentó.

Por otro lado, reconoció que en el fútbol peruano existe la falta de más cámaras que capten las jugadas desde diferentes ángulos. Asimismo, señaló que con "lo que tenemos" los árbitros en la Liga 1 toman sus decisiones.

"Hay tomas que no ayudan en nada, tomas con las que no se puede decidir si es falta o no. Creo que faltarían las cámaras en la línea de gol, que no existen, y cámaras en el otro lado del campo. Hay en occidente, también tendría que ser necesario en oriente, porque hay circunstancias en las cuales las cámaras no ayudan a decidir y se decide en mérito a lo que hay o se ve. Es lo que tenemos", precisó.

Así fue la falta de Adrián Ugarriza a Guillermo Enrique

La infracción del delantero de Deportivo Garcilaso al lateral de Alianza Lima ocurrió a los 5 minutos del primer tiempo.