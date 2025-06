Cantante latina entona el himno de EEUU en español durante juego de béisbol en protesta a las redadas de ICE

La cantante Nezza, cuyo nombre real es Vanessa Hernández, fue el centro de atención al interpretar la versión en español del himno nacional de Estados Unidos, "El Pendón Estrellado", en el encuentro de Los Ángeles Dodgers contra los San Francisco Giants, el pasado 14 de junio.

Este acto musical se desarrolló en medio de un clima de manifestaciones en el centro de Los Ángeles y otras ciudades del país, donde ciudadanos expresaron su descontento con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La artista declaró haber recibido indicaciones previas de los Dodgers para no cantar el himno en español.

Momento en el que Nezza entonó el himno de Estados Unidos en español

Nezza compartió en sus redes sociales un video que documenta el momento previo a su actuación. En la grabación, una voz no identificada le dice: "Hoy vamos a interpretar la canción en inglés. No estoy seguro si eso no se comunicó". A pesar de esta instrucción, Nezza decidió seguir adelante con su plan e interpretó el himno en español ante el público presente.

Más tarde, la cantante explicó que su elección fue un acto cargado de significado emocional, pues la versión en español del himno fue un encargo del Departamento de Estado de Estados Unidos en 1945, dentro de la política del Buen Vecino del presidente Franklin Roosevelt, para fortalecer lazos con América Latina.

Reacciones a las protestas de los inmigrantes contra ICE

El mismo día del evento, Kike Hernández, jugador puertorriqueño de los Dodgers, usó su cuenta de Instagram para expresar su indignación por las redadas. "Esta ciudad me adoptó como uno de los suyos. Estoy entristecido e indignado por lo que ocurre en nuestro país y nuestra ciudad. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos", redactó Hernández, utilizando el hashtag #CityOfImmigrants para enfatizar su posición.

Asimismo, el equipo de fútbol Angel City F.C., también de Los Ángeles, mostró su apoyo a la comunidad inmigrante. Durante su partido del 14 de junio, el club distribuyó camisetas a los aficionados con la frase "Immigrant City Football Club", y sus jugadores lucieron las mismas prendas antes del encuentro. La reacción de los Dodgers, a través de un representante, aseguró a Los Angeles Times que no habría repercusiones para Nezza y que sería bienvenida de nuevo en el estadio.