Redadas de ICE en Los Ángeles: abogados denuncian condiciones inhumanas en arrestos de familias inmigrantes

Durante las recientes redadas de inmigración del ICE en Los Ángeles, varias familias con niños de corta edad, fueron retenidas en condiciones deplorables. Una fue confinada en un sótano durante 48 horas con alimentos mínimos como galletas, leche y sin acceso de agua hasta el segundo día.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Abogados y organizaciones como el Centro de Defensores Legales para Inmigrantes (ImmDef, por sus siglas en inglés) alertaron además sobre el traslado de los detenidos a centros en Texas y Adelanto, California, donde denuncian falta de camas, ropa, atención médica oportuna y, en algunos casos, deportaciones sin audiencias judiciales.

¿Qué condiciones inhumanas sufren los inmigrantes detenidos por ICE en Los Ángeles?

ImmDef denunció que los niños detenidos por ICE en Los Ángeles son alimentados por los agentes con una bolsa de papas fritas, una caja de galletas en forma de animales y un pequeño cartón de leche como único alimento del día. Así mismo, los oficiales les comunicaron a las familias la ausencia de agua potable o de uso humano y recién en el segundo día de detención recibieron una botella para ser compartida entre todos los miembros.

“Como en estas instalaciones se alojaban principalmente hombres, no contaban con alojamientos separados para familias ni para mujeres”, menciona Yliana Johansen-Méndez, directora de programas de Immdef. Johansen menciona que las familias detenidas no contaban con ventilación directa y que eventualmente armaron tiendas de campaña en el exterior del centro de detención, que no contaban con camas ni duchas.

¿ICE está colocando obstáculos a los abogados de inmigrantes?

Los agentes de ICE limitaron el acceso legal de abogados para comunicarse con los inmigrantes detenidos en Adelanto, cárcel ubicada en el desierto alto al este de Los Ángeles, denunció las autoridades del ImmDef. "La excusa del ICE fue que todavía están procesando a todos los nuevos inmigrantes", mencionó Johansen-Méndez.

En el fin de semana de tensión en la ciudad californiana, que se extendió desde el viernes 6 al domingo 8 de junio, los asistentes legales solo pudieron asistir a un número reducido de inmigrantes en el centro de detención, a pesar de haber avisado con anticipación a las autoridades de ICE de que se pretendía atender por lo menos 40 casos. Luis ángel Reyes Savalza, abogado defensor de inmigrantes, informó que muchos de los inmigrantes arrestados en la primera semana de junio de 2025 han sido deportadas sin un proceso judicial formal.