FBI afirma que Vance Boelter fue a la casa de otros legisladores la noche del asesinato a Melissa Hortman y su esposo

Vance Boelter, ciudadano estadounidense de 57 años y principal sospechoso de los ataques en Minnesota, fue arrestado este domingo cerca de su granja en Green Isle. Ahora, el FBI afirma que el detenido había visitado las casas de otros senadores la misma noche del asesinato a la legisladora Melissa Hortman y su esposo.

De acuerdo a la denuncia presentada en el Tribunal del Condado de Hennepin este sábado, Boelter enfrenta cuatro cargos, dos por asesinato y otros dos por intento de asesinato, ambos en segundo grado. Asimismo, es acusado de otros seis cargos en la corte federal, entre ellos, acoso y asesinato.

Boelter visitó las casas de otros senadores, dice el FBI

La mañana de este lunes, el FBI celebró una conferencia de prensa en la que afirmó que el sospechoso había visitado las casas de otros senadores la noche del ataque en Minnesota. De acuerdo al fiscal federal interino Joseph H. Thompson, Boelter llegó a la vivienda de un representante estatal en Maple Grove; sin embargo, no lo encontró debido a que estaba de vacaciones.

La Policía también indica que otra de las casas visitadas fue la de un senador estatal en New Hope, lugar al que ya había acudido un agente luego de enterarse de lo sucedido con los Hoffman. Cuando llegó, notó lo que parecía otra patrulla y otro agente (más tarde se descubriría que esta patrulla le pertenecía a Boelter) con quien intentó hacer conversación, pero no obtuvo respuesta. Para cuando llegaron otros miembros de la Policía, el sospechoso ya había desaparecido.

A pesar de que las autoridades indican que el sospechoso llegó a dos casas más, aún no pueden identificar cuáles fueron. Sin embargo, Ann Rest, senadora estatal, declaró este lunes que fue "informada" de que la camioneta de Boelter estaba estacionada cerca a su vivienda el día sábado. "Estoy muy agradecida por la heroica labor del Departamento de Policía de New Hope y sus oficiales (...) Su rápida actuación me salvó la vida", dijo Rest.

¿Qué pasó después de las visitas de Vance Boelter?

De acuerdo al oficial Thompson, Boelter se dirigió a la casa de los Hortman, en Brooklyn Park, donde los agentes lo vieron a varios metros de la puerta. Entonces, empezó el tiroteo. El sospechoso, con arma en mano, corrió hasta llegar a la casa, disparando hacia la puerta principal. Más tarde, terminó por matar a los Hortman. "Esto fue un asesinato político", concluyó Thompson.

En su audiencia de este lunes por la tarde ante el tribunal federal de St. Paul, el acusado indicó que no puede costearse un abogado, y que solo tenía entre US$20.000 a US$30.000 ahorrados. Sin embargo, también admitió que tiene tanto una casa como siete coches a su nombre. Así, por el momento y por orden del juez a Boelter se le asignará un defensor federal para su próxima audiencia, fijada para las 11.00 a. m. de este 27 de junio.