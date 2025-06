Los impactantes mensajes que Vance Boelter, presunto asesino de Melissa Hortman y su esposo, dejó para su compañero de cuarto

Vance Luther Boelter, ciudadano norteamericano de 57 años, es el principal sospechoso del ataque sucedido en Minnesota este 14 de junio, que terminó en el fallecimiento de la legisladora Melissa Hortman y su esposo. Boelter, en cuyo auto se hallaron volantes de un grupo protestante, se encuentra siendo buscado por el FBI, con una recompensa de hasta US$50.000 a cambio de alguna información que permita su arresto.

Ahora, el mejor amigo y compañero de cuarto del sospechoso, David Carlson, reveló los escalofriantes mensajes que Boetler le dejó la madrugada de este sábado, justo después de darse a conocer el ataque a la congresista y su esposo. Carlson, quien ahora se encuentra enfrentando atención mediática, indica que al rededor de las 6.00 a.m. recibió un texto final en su teléfono por parte del sospechoso, y que en este afirmaba que pronto estaría muerto.

¿Qué decían los mensajes que envió Boelter a su amigo?

“Los quiero mucho, chicos. He tomado algunas decisiones, y ustedes no saben nada sobre esto, pero me iré por un tiempo. Puedo estar muerto pronto”, fueron algunos de los mensajes que el hombre de 59 años mostró a la prensa, en los cuales mostraba su arrepentimiento por haberlos involucrado de alguna manera en la situación. "No quiero decir nada más y comprometerlos de alguna manera, porque ustedes no saben nada sobre esto. Pero los quiero, y lamento todos los problemas que esto ha causado”, le dijo.

El amigo del presunto atacante, quien afirmó que ambos se conocían desde la adolescencia y que compartían casa en Minneapolis desde hacía poco más de un año, indicó que la última vez que supo algo de él fue el viernes en la noche. Así, cuando llegaron estos mensajes al día siguiente, llamó inmediatamente a la Policía, preocupado por el repentino comportamiento de su compañero de habitación y temiendo lo peor.

Agregó que el sospechoso pasaba por dificultades económicas y que "estaba buscando por oportunidades a su alrededor, pero tal vez las cosas no salieron como esperaba y simplemente se rindió". “No era una persona llena de odio, pero necesitaba ayuda”, lamentó Carlson, quien también afirmó sentirse traicionado por su amigo y completamente destrozado por las víctimas: "su familia también tiene que sufrir por esto".