Inmigrante cubano intenta suicidarse tras ser arrestado en tribunal de inmigración en Miami: "No puede regresar a Cuba"

Un inmigrante cubano de 64 años fue detenido el viernes por la mañana en el tribunal de inmigración de Miami y, en un acto desesperado, intentó estrangularse con sus propias esposas para evitar la deportación a Cuba. Jesús Rodríguez Delgado clamaba que prefería morir antes que regresar a su país de origen.

Su pareja, Elisavel Torres, explicó que Rodríguez Delgado fue preso político en Cuba durante 28 años y vivió seis años en México antes de llegar a Estados Unidos. Además, había solicitado residencia permanente en enero y recibió un permiso de trabajo en abril de 2021. Torres lamentó que el juez desestimara el caso, exponiendo al hombre a una expulsión rápida que podría poner en peligro su vida.

Arrestos y tensión en tribunales de inmigración en EE.UU.

Durante las cuatro horas que duró la audiencia en Miami, agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron al menos a siete personas. La situación generó un ambiente de tensión entre los presentes, quienes presenciaron las detenciones y la angustia de los afectados en el tribunal.

Algunos arrestados lloraron o guardaron silencio, mientras el ambiente en las salas se tornaba cada vez más tenso. Los agentes comunicaron a la pareja que asegurarían atención médica para Rodríguez Delgado y le facilitarían acceso a abogados gratuitos, sin especificar el destino del detenido.

Karla De Anda, defensora comunitaria que intervino para pedir ayuda, describió la situación como “una de las cosas más horribles que ha visto en su vida” y expresó su esperanza de que las autoridades brinden asistencia, ya que consideran que el hombre no puede ser enviado de vuelta a Cuba.

La falta de representación legal y el proceso de deportación acelerada

La abogada de inmigración Cindy Blandon señaló que muchas personas detenidas en procesos acelerados carecen de representación legal, lo que dificulta su defensa. Aunque algunos tienen casos de asilo o residencia en trámite, esto no los exime de ser arrestados.

Blandon destacó que “estar bajo un proceso de deportación acelerada no implica que el caso esté cerrado”. De igual manera, la abogada señaló que la falta de un abogado dificulta defenderse adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de deportación. "El problema es que, si no tienes representación legal y no sabes cómo manejar la situación, es probable que termines deportado”, finalizó.