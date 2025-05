Día de los Caídos en EEUU: estos son los negocios que abrirán y los que estarán cerrados durante el feriado federal

El Día de los Caídos, conocido también como Memorial Day, se presenta anualmente en Estados Unidos con una dualidad particular. Aunque es una fecha solemne dedicada a honrar a los militares que han entregado su vida en servicio, esta conmemoración ha evolucionado para marcar el inicio no oficial de la temporada de verano. Este feriado federal de tres días, que se observa el último lunes de mayo, ha transformado el paisaje de la actividad económica y social, impulsando tanto los viajes como el consumo en el país.

El origen de este fin de semana extendido se remonta a 1971, cuando el Congreso determinó que el Día de los Caídos, tradicionalmente celebrado el 30 de mayo, pasaría a observarse el último lunes de dicho mes. Esta modificación allanó el camino para que las empresas y el sector minorista capitalizaran la oportunidad, convirtiendo la jornada en uno de los períodos de mayor actividad comercial y de desplazamiento de personas. Este año, el 26 de mayo, los ciudadanos estadounidenses se preparan para un fin de semana que conjuga el respeto por la memoria con el dinamismo del ocio y las compras.

Servicios públicos y financieros: lo que se detiene el Día de los Caídos en Estados Unidos

Durante el Día de los Caídos, diversas instituciones y servicios públicos en Estados Unidos suspenden sus operaciones. Las oficinas gubernamentales, incluyendo las de correos y los tribunales, así como las escuelas, cierran sus puertas en observancia de este feriado federal. En el ámbito financiero, tanto los mercados de valores como los bancos también detienen sus actividades el lunes.

En cuanto a los servicios de paquetería y correo, todas las oficinas de USPS permanecerán inoperativas para transacciones minoristas, y la distribución de correspondencia se interrumpe. De manera similar, la mayoría de los servicios de recolección y entrega de FedEx y UPS no estarán disponibles. Esta pausa en las actividades esenciales de gobierno y finanzas subraya la naturaleza de descanso y conmemoración que caracteriza a esta fecha.

Comercio y gastronomía: horarios especiales y puertas abiertas en Estados Unidos

Contrastando con los cierres en el sector público, una gran parte del comercio y las cadenas de restaurantes en Estados Unidos permanecen abiertos durante el Día de los Caídos, adaptándose a la demanda de este fin de semana largo. Almacenes como Costco, sin embargo, constituyen una excepción notable, ya que sus puertas no abrirán al público. Sam's Club, por su parte, ajusta su horario, operando de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. para socios Plus y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. para socios regulares.

La inmensa mayoría de los minoristas, incluyendo supermercados como Aldi, Fresh Market, Publix, Sprouts, Trader Joe's y Whole Foods Market, así como tiendas departamentales como Target y Walmart, operan con normalidad o con horarios promocionales especiales. Las tiendas Walmart, por ejemplo, mantienen su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Grandes cadenas de comida rápida y restaurantes como Chick-fil-A, Chipotle, Denny’s, Domino’s Pizza, Dunkin' y IHOP también atenderán al público, aunque es prudente verificar sus horarios específicos. Esta tendencia refleja la importancia del Día de los Caídos como un motor de actividad económica.

El inicio de la temporada de viajes de verano en Estados Unidos

El Día de los Caídos se reconoce como el pistoletazo de salida no oficial para la temporada de viajes de verano en Estados Unidos. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) anticipa un desplazamiento masivo, con proyecciones que indican que más de 45 millones de personas, cifra que supera en 1.4 millones las del año anterior, recorrerán al menos 50 millas de sus domicilios entre el jueves previo y el lunes festivo. La mayoría de estos trayectos se efectuarán por carretera.

En el ámbito del transporte aéreo, aunque la AAA no pronostica un volumen récord de pasajeros, estima que 3.6 millones de residentes optarán por volar durante el feriado federal, lo que representa un ligero aumento del 2% respecto al año pasado. Sin embargo, el sector turístico estadounidense observa con atención la temporada, enfrentando desafíos externos. Expertos de la industria han manifestado que ciertas narrativas políticas y la preocupación por detenciones en la frontera han reducido el interés de ciudadanos de otras naciones en visitar Estados Unidos, un factor que podría influir en el panorama general del turismo en los próximos meses.