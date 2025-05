Retiran del mercado populares marcas de atún por riesgo mortal y alertan sobre lotes contaminados en Estados Unidos

Se recomienda no consumir estos productos, devolverlos o desecharlos adecuadamente. Para más información, se pueden contactar las líneas de Tri-Union Seafoods. Foto: Freepik

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia sanitaria urgente tras detectar fallas en el sellado de latas de atún comercializadas en Estados Unidos. La situación involucra a varias marcas reconocidas y plantea un riesgo severo para la salud pública debido a la posible presencia de la bacteria Clostridium botulinum, responsable del botulismo, una enfermedad neurológica que puede causar parálisis e incluso la muerte.

Las autoridades instaron a los consumidores a revisar cuidadosamente los productos adquiridos entre 2023 y 2024, ya que los lotes afectados tienen fechas de vencimiento programadas para 2027 y 2028. A pesar de no haberse registrado aún casos de intoxicación, se enfatizó la urgencia de no consumir los productos comprometidos, sin importar si presentan o no alteraciones visibles.

Marcas afectadas y dónde se vendieron los productos contaminados

El retiro involucra lotes de atún enlatado de las marcas Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, distribuidos en gran parte del territorio de Estados Unidos. Estos alimentos defectuosos llegaron a consumidores a través de importantes cadenas como Costco, Walmart, Safeway, Publix, Kroger y Harris Teeter, además de puntos de venta independientes en múltiples estados.

Según detalló la FDA, el defecto se encuentra en las tapas de fácil apertura de las latas, las cuales podrían no estar correctamente selladas. Esta condición permitiría el ingreso de oxígeno al interior del envase, generando un ambiente propicio para la proliferación de la bacteria botulínica.

Los lotes identificados tienen fechas de consumo preferente entre 2027 y 2028, lo que agrava el riesgo, ya que muchos consumidores podrían mantener estos productos almacenados sin sospechar del peligro.

¿Qué hacer si compraste una de estas marcas de atún?

Los consumidores que tengan en casa alguno de los productos afectados deben tomar precauciones inmediatas. La FDA y la empresa Tri-Union Seafoods, responsable de la fabricación de las marcas involucradas, recomendaron no consumir las latas bajo ninguna circunstancia, aun cuando no presenten señales de deterioro, como hinchazón, fugas o mal olor.

Se han establecido dos opciones principales para los afectados:

Devolver el producto al punto de venta original para recibir un reembolso completo.

Desecharlo de manera segura, evitando su apertura o manipulación innecesaria, para prevenir el riesgo de contaminación accidental.

Además, quienes deseen más información pueden comunicarse directamente con el servicio al cliente de Tri-Union Seafoods, que habilitó líneas telefónicas y un sitio web con detalles del retiro voluntario.

Medidas de prevención frente al botulismo y el consumo de alimentos enlatados

El botulismo es una afección poco común pero grave, causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Los síntomas pueden comenzar entre 6 horas y 10 días después de ingerir el alimento contaminado, e incluyen visión doble, dificultad para hablar o tragar, y debilidad muscular.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una serie de recomendaciones clave para prevenir esta intoxicación, especialmente en relación con productos enlatados:

No consumir alimentos enlatados si el envase presenta abombamiento, fugas o corrosión.

Almacenar adecuadamente los productos enlatados, en lugares frescos y secos.

Hervir durante 10 minutos los alimentos de baja acidez antes de consumirlos, si fueron envasados artesanalmente.

Refrigerar inmediatamente cualquier producto enlatado después de abierto.

En el caso de envasado casero, seguir protocolos de esterilización estrictos, preferiblemente mediante el método de enlatado a presión.

El llamado de atención de las autoridades se dirige no solo a quienes compraron estas marcas de atún, sino también a todos los consumidores que adquieren alimentos enlatados, para reforzar la cultura de la prevención y la vigilancia alimentaria.