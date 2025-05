Camioneros de Florida preocupados por orden de Trump que exige que cumplan con un nuevo requisito: “Van a quedar muchos choferes sin empleo”

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que exige a todos los camioneros de carga en Estados Unidos dominar el inglés para poder operar vehículos comerciales. La medida, que ya estaba estipulada en una ley federal anterior, se implementará de manera más estricta y requiere que los conductores puedan leer señales de tráfico, comunicarse con agentes de seguridad y realizar anotaciones en informes.

La noticia ha generado una fuerte reacción en el sector camionero del sur de Florida, donde muchos trabajadores, especialmente de origen hispano, podrían verse afectados. Rigo Díaz, experto en seguridad vial y presidente de Simplex Group, advirtió que la medida podría agravar la escasez de camioneros en el país. “Va a crear una crisis en el transporte”, afirmó Díaz, señalando que actualmente existen 70,000 vacantes no cubiertas en la industria.

Comunidad camionera preocupada por la ley de Trump que exige dominar el inglés

Para los camioneros como Senen Lugo, que lleva 18 años trabajando en la industria, la medida representa una amenaza para su estabilidad laboral. A pesar de su limitado conocimiento del inglés, Lugo ha logrado desempeñar su trabajo con éxito, aunque admite que en algunas situaciones el idioma ha sido una barrera. Sin embargo, ahora se siente preocupado por las posibles repercusiones de la nueva orden, ya que su trabajo es esencial para el sustento de su familia. “Estamos en un país donde se habla inglés, pero nosotros venimos de países hispanos, llegamos a trabajar, quizá no le hacemos mucho tiempo al inglés, el tiempo no nos alcanza”, explicó Lugo a Univisión.

Algunos, como David Batista, un conductor experimentado, consideran que la medida no es completamente necesaria. “Esa ley ya siempre ha estado, que uno tiene que tener conocimiento de inglés, para poder trabajar en la industria del camión, por lo mismo, porque hay muchas señales, mucha señalización, que uno tiene que tener conocimiento”, dijo Batista. A pesar de estar de acuerdo con la idea de que el inglés es importante para la seguridad, considera que no es necesario hablarlo fluidamente. "Van a quedar muchos choferes sin empleo, a la hora que los paren en una pesa, que no sepan el inglés, como dijo el presidente, que van a quedar literalmente eliminados ahí mismo, les suspenden la licencia, les cancelan la licencia, entonces muchas familias van a quedar sin el pan de cada día”, comentó Batista, resaltando los efectos potenciales de la ley en las familias de los trabajadores.

Impacto en la industria camionera y la comunidad cubanoamericana

El impacto de esta medida podría ser especialmente perjudicial para la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida. Se estima que entre 20,000 y 25,000 camioneros de origen cubano están activos en los Estados Unidos, y muchos de ellos tienen un dominio limitado del inglés. La exigencia de pasar una prueba de idioma podría representar un obstáculo adicional para estos trabajadores, quienes dependen de su empleo para mantener a sus familias.

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, un caso destacado de un camionero cubano involucrado en un accidente fatal en 2019, es un ejemplo de cómo la falta de dominio del inglés puede afectar la seguridad y las oportunidades laborales. Aguilera-Mederos necesitó un intérprete durante su juicio, y su empresa fue multada por emplear a conductores con limitaciones en el idioma en Estados Unidos.