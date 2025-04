Mucha atención, clientes de Amazon: por este motivo se podría tardar la entrega de tu pedido, según repartidora cubana

Yily G Bring, reconocida en la plataforma de TikTok como @laflacuchi, ha generado revuelo al pedir a los clientes de Amazon que indiquen si sus perros son inofensivos. Su propuesta busca evitar situaciones incómodas y peligrosas para los repartidores, puesto que, en muchas ocasiones, la presencia de un perro en el domicilio del comprador provoca que los productos sean devueltos a la estación de la empresa.

En un video viral, explica que un simple cartel puede marcar la diferencia en la seguridad de quienes realizan entregas. La repartidora comparte experiencias que resaltan la importancia de esta medida, especialmente en un contexto donde los ataques de perros a repartidores son una preocupación creciente. Con un tono firme pero amigable, Yily invita a los dueños de mascotas a ser responsables y a colaborar con los repartidores.

PUEDES VER: Ley vigente firmada por Gavin Newsom impone multas a conductores en California por esta razón a partir de 2025

La importancia de los carteles de advertencia para los repartidores de Amazon

Yily G Bring enfatiza que colocar un cartel que indique si un perro es amigable puede evitar sustos innecesarios a los repartidores de Amazon. “Ponga un cartelito que nada le pesa, píntelo en un papel, en un cartón, con un plumón. Que diga: el perro no hace nada”, sugiere la repartidora. Este acto puede facilitar la entrega y generar confianza entre el repartidor y el cliente.

La repartidora también comparte una experiencia positiva en la que un letrero le permitió realizar su trabajo con tranquilidad. Sin embargo, no todas las interacciones con perros han sido tan amables. Yily relata un incidente donde un perro, amarrado a una cuerda larga, la puso en una situación incómoda. “Si el perro muerde, usted no se da cuenta de que la soga está larga y me arranca un pedazo de canilla”, advierte.

Protocolos de seguridad para repartidores de Amazon

La seguridad de los repartidores es una prioridad, advierte Yily y recuerda que, si no hay un cartel visible y hay un perro en la propiedad, ella y otros repartidores optan por devolver el paquete a la estación de Amazon. “Usted sigue esperando el paquete y pongo ahí en los ajustes que había un perro”, explica, subrayando la importancia de protegerse ante posibles ataques.

En 2023, Miami se posicionó entre las 15 ciudades de EEUU con más ataques a carteros, con más de 5.300 incidentes reportados por el Servicio Postal (USPS). Esta estadística resalta la necesidad de que los clientes sean proactivos en la comunicación sobre la presencia de perros en sus hogares.

Reacciones en redes sociales

El video de Yily ha resonado en TikTok, donde muchos usuarios, incluidos otros repartidores y clientes, han apoyado su sugerencia. La comunidad ha respondido positivamente, reconociendo la importancia de la seguridad en las entregas y la necesidad de una comunicación clara entre clientes y repartidores.