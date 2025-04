Amazon estaría dispuesto a adquirir TikTok en EE. UU. antes de la fecha crítica del 5 de abril

Amazon habría hecho una oferta de último minuto para adquirir TikTok, justo cuando la plataforma se enfrenta a la fecha límite del 5 de abril de 2025 para vender su propiedad china o enfrentar una posible prohibición en Estados Unidos.

No obstante, según informó The New York Times, las partes involucradas en las negociaciones no habrían considerado la oferta de Amazon de manera seria.

¿Qué se sabe sobre la oferta de Amazon para adquirir TikTok en EE.UU.?

Según The New York Times, la propuesta de Amazon habría sido enviada en una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sin embargo, las empresas tecnológicas involucradas no han hecho comentarios oficiales sobre el rumor de la oferta.

Es importante destacar que Amazon ya tiene vínculos con TikTok. La aplicación de videos, que cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, se ha convertido en un importante centro de compras en línea, donde los influencers recomiendan productos a sus seguidores.

El rumor sobre la oferta de Amazon para adquirir TikTok surge en medio de la expectación por una reunión encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde se analizarán diversas ofertas para la venta de TikTok. Este encuentro tiene como objetivo evitar que la red social sea prohibida en Estados Unidos, según medios locales.

El 5 de abril vence el plazo para que ByteDance se deshaga de TikTok. Si no lo hace, entrará en vigor una ley aprobada en 2024 por el Congreso de Estados Unidos, que obligaría a la plataforma a cesar sus operaciones en el país debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su vinculación con China.

Razones por las que TikTok podría ser prohibido en Estados Unidos

TikTok podría ser prohibido en Estados Unidos debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con su conexión con China. La aplicación pertenece a la empresa china ByteDance, lo que ha generado temores sobre la posible recopilación de datos personales de los usuarios estadounidenses por parte del gobierno chino.

Las autoridades de Estados Unidos temen que estos datos puedan ser utilizados para actividades de espionaje o para influir en la política y la opinión pública en el país.

Como respuesta a estas inquietudes, el gobierno de Estados Unidos ha considerado diversas acciones, incluyendo sanciones y la exigencia de que ByteDance se deshaga de su participación en TikTok para mitigar el riesgo a la seguridad nacional.