Inmigrantes en EEUU no podrán obtener la ciudadanía americana si realizaron este acto según nuevo proyecto de ley

Según informó el New York Post, el representante republicano Cory Mills, quien representa a Florida, ha propuesto un nuevo proyecto de ley que afectaría a miles de inmigrantes en Estados Unidos. Esta iniciativa busca modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, impidiendo que cualquier migrante pueda optar por la ciudadanía americana de acuerdo a lo estipulado en la normativa.

El proyecto de ley es una respuesta a las crecientes preocupaciones por la deportación y la inmigración ilegal en Estados Unidos, una problemática que se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump en EE.UU.

¿En qué consiste el proyecto de ley que impediría que inmigrantes obtengan ciudadanía americana?

El jueves 27 de marzo de 2025, Cory Mills presentó el proyecto de ley conocido como la “Ley de No Ciudadanía para Invasores Extranjeros”. Esta medida tiene como objetivo modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y establece que "ningún extranjero que entre ilegalmente a los Estados Unidos será elegible para la naturalización". De acuerdo con el representante Mills, esta ley surge como respuesta a lo que considera una crisis migratoria, que ha sido exacerbada bajo la administración del presidente Joe Biden. Según Mills, más de 10 millones de encuentros fronterizos han ocurrido durante el mandato de Biden, un número que, según él, refleja el fracaso de las políticas actuales.

Mills ha manifestado que la política de "captura y liberación" implementada por el gobierno de Biden ha permitido que inmigrantes ilegales, incluso aquellos con antecedentes criminales, permanezcan en el país. En su declaración a The Post, dijo: "Bajo la administración Biden, presenciamos más de 10 millones de encuentros en nuestras fronteras, una crisis exacerbada por políticas imprudentes que permitieron que delincuentes que violaron nuestras leyes permanecieran en Estados Unidos". Esta afirmación refuerza la posición de los republicanos de que se necesitan reformas más estrictas para asegurar la seguridad en las fronteras del país.

¿Cuántos inmigrantes en Estados Unidos no podrán obtener la ciudadanía americana si se aprueba el proyecto de ley?

Un informe de Pew Research Center reveló que la población de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos aumentó de 10,5 millones a 11 millones en 2022. Este incremento ha revertido la tendencia que se observó entre 2007 y 2019, y aunque la cifra total es menor que el pico alcanzado en 2007 (12,2 millones), sigue siendo un número significativo. Este aumento en la población de inmigrantes ilegales, según expertos, ha sido un factor clave en el crecimiento de la controversia en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos.

Además, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 22 millones de inmigrantes no autorizados viven en aproximadamente 6,3 millones de hogares estadounidenses. Esto representa cerca del 4,8% de los 130 millones de hogares en el país. Es importante destacar que, en la mayoría de estos hogares, el jefe de familia o su cónyuge son inmigrantes no autorizados. Además, un alto porcentaje (casi el 70%) de estos hogares tiene un estatus migratorio mixto, lo que significa que conviven residentes legales junto a aquellos que no tienen autorización para estar en el país.