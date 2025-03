Inmigrantes en EE. UU.: análisis revela cuánto contribuyen los indocumentados en impuestos y Seguro Social

El debate sobre la presencia de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos sigue siendo uno de los temas más polémicos en la política del país. Mientras que el gobierno de Donald Trump promovió políticas agresivas de deportación y eliminación de beneficios federales para este grupo, nuevos análisis refuerzan un argumento contrario: los extranjeros indocumentados realizan una importante contribución a la economía, especialmente en lo que respecta a los impuestos y el financiamiento del Seguro Social.

A pesar de las restricciones que enfrentan, millones de inmigrantes sin documentación en Estados Unidos siguen pagando impuestos y aportando al sistema de bienestar público. Sin embargo, estas contribuciones no siempre son reconocidas en las discusiones políticas, y sus beneficiarios nunca recibirán esos fondos, ya que su estatus migratorio no les permite acceder a estos programas.

¿Cuánto aportan los inmigrantes indocumentados a los impuestos federales y locales en Estados Unidos?

Los inmigrantes indocumentados realizaron un pago total de US$96.700 millones en impuestos durante el año 2022. De esta cifra, aproximadamente US$59.400 millones fueron destinados a impuestos federales, incluyendo contribuciones al Seguro Social y Medicare. Además, los pagos a impuestos estatales y locales ascendieron a US$37.300 millones. Según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), los inmigrantes sin papeles representan el 4.7% de la fuerza laboral de EE. UU., a pesar de que constituyen solo el 3.4% de la población total del país.

Al respecto, ITEP señala que los indocumentados no solo pagan impuestos sobre sus ingresos, sino también sobre el consumo de bienes y servicios básicos. Esto incluye los impuestos sobre ventas y propiedad. Aunque su estatus migratorio no les permite acceder a algunos beneficios, como el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, el impacto de sus pagos fiscales es significativo.

¿Por qué los inmigrantes indocumentados no pueden recibir los beneficios que financian?

Una de las grandes paradojas de este sistema es que los inmigrantes indocumentados, a pesar de sus aportes, no tienen derecho a ciertos beneficios del gobierno, como los fondos destinados a la jubilación o el crédito tributario por hijos. En 2022, los indocumentados contribuyeron con US$25.700 millones al Seguro Social, aunque no podrán acceder a este fondo a menos que su estatus migratorio cambie.

El Institute on Taxation and Economic Policy recalca que una gran parte de los pagos de impuestos de los inmigrantes indocumentados está destinada a financiar programas a los que no tienen acceso. Por ejemplo, los impuestos de nómina que financian el Seguro Social y Medicare, en los cuales los inmigrantes no recibirán beneficios si no regularizan su situación migratoria. Aunque estos pagos son una pequeña parte del fondo general del Seguro Social, se proyecta que la inmigración, tanto regular como irregular, jugará un papel crucial en la solvencia futura de este sistema.

Los inmigrantes indocumentados, a pesar de sus aportes, no tienen derecho a ciertos beneficios en EE. UU. Foto: Holafly

¿Cómo impactan los inmigrantes en el consumo de beneficios del gobierno de Estados Unidos?

El gasto del gobierno de Estados Unidos en programas sociales también ha sido un tema de controversia, especialmente con las políticas de Trump orientadas a la deportación masiva. Sin embargo, un análisis realizado por el Cato Institute muestra que los inmigrantes no ciudadanos consumen un porcentaje significativamente menor de los beneficios del gobierno en comparación con los nacidos en EE. UU. En 2022, los inmigrantes representaron el 7.3% de la población, pero solo consumieron el 3.5% de los beneficios gubernamentales. Este informe destaca que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, consumen un 54% menos beneficios que los ciudadanos estadounidenses.

El Cato Institute cuestiona las justificaciones de alto costo para las políticas de deportación, indicando que, incluso con la implementación de medidas tan drásticas, los beneficios que los inmigrantes consumen son bajos en comparación con los gastos del gobierno. El gasto que se está considerando para la deportación masiva de inmigrantes indocumentados sería desmesurado si se compara con el costo real de los beneficios que consumen.