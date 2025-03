¡Inmigrantes en USA! Esta 'ciudad santuario' de Washington ya no protegerá a los indocumentados de las deportaciones de Trump

El Gobierno pretende eliminar del vocabulario oficial el controvertido término 'santuario', que ha sido utilizado para describir a las ciudades y estados que no cooperan con el ICE. Foto: Gerson Cardoso/LR/difusión.

Las amenazas del presidente Donald Trump y la sumisión del Congreso a sus demandas están afectando a la capital del país, especialmente a su rol como ciudad acogedora para migrantes, sin importar su estatus. Las autoridades del Distrito de Columbia han decidido dejar de usar el término 'ciudad santuario', el cual se refiere a aquellas ciudades y estados que no colaboran con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Como muestra de este cambio, la página en la que la alcaldesa Muriel Bowser reafirmaba que Washington, D. C. era una ciudad santuario ha sido retirada del sitio web oficial del gobierno de la ciudad.

Tras la victoria de Trump en noviembre de 2016, Bowser defendió a Washington, D. C. como una ciudad santuario: argumentó que esto contribuía a la seguridad de los vecindarios. En 2019, la alcaldesa renovó su compromiso con los derechos de los inmigrantes y prometió que D. C. sería una ciudad santuario oficial, lo que logró concretar mediante una ley en 2020.

El término 'ciudad santuario' sería "engañoso" para la alcaldesa Bowser

Aunque Donald Trump sigue siendo presidente, el discurso de Bowser ha cambiado. El mes pasado, durante una conferencia de prensa, la alcaldesa reconoció que ya no utiliza el término 'ciudad santuario' para describir a D. C., al considerarlo "engañoso". Explicó que este término podría dar la impresión de que se permite violar las leyes de inmigración, lo que no es cierto, ya que la ciudad sigue estando sujeta a las leyes federales en materia de inmigración.

Este cambio de postura parece estar influenciado por la presión de Trump, quien ha expresado en diversas ocasiones su deseo de tomar control del distrito. Además, se encuentra en juego un recorte presupuestario que podría reducir en mil millones de dólares los fondos asignados a D. C.

La presión de Trump sobre los inmigrantes y las organizaciones que los protegen

Abel Núñez, presidente del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN), organización que apoya a los migrantes en su integración, señala que los ataques del gobierno federal ya han tenido lugar. "Los ataques del Gobierno federal ya se han producido. La realidad es que la alcaldesa está siendo muy inteligente al no retar a la Administración y tratar de trabajar con ellos lo mejor posible sin que afecte a los servicios que esta ciudad puede dar o a la autoridad que tiene en este momento", expuso.

Núñez también destaca que su organización ya está sintiendo los efectos de los recortes presupuestarios federales impulsados por Trump y el actual líder del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), Elon Musk. "No solamente están atacando a las comunidades vulnerables, como los inmigrantes, como la gente pobre, sino que también están atacando a las organizaciones que trabajan para dar servicio a las comunidades y asegurar que puedan participar en la vida de la ciudad", aseguró.