Niño de Wisconsin quiso encarcelar a su madre por comerse su helado: "Mi mamá se está portando mal"

Las llamadas al 911 están diseñadas para atender emergencias serias, pero de vez en cuando surgen situaciones tan inusuales que se convierten en noticia. Este es el caso de un niño de Wisconsin, quien, después de una disputa aparentemente trivial con su madre por un helado, tomó el teléfono y solicitó la intervención de las autoridades.

Este tipo de historias, aunque divertidas en su superficie, también traen consigo una reflexión sobre el uso adecuado de los servicios de emergencia. El caso de este niño de Wisconsin es un claro ejemplo de cómo las reacciones infantiles pueden sorprender a todos, incluso en un contexto tan serio como una llamada al 911.

¿Cómo fue la conversación entre el niño de Wisconsin y las autoridades del 911?

El pasado 4 de marzo, un insólito incidente se registró en Racine, Wisconsin, cuando un niño de tan solo 4 años marcó el número de emergencia 911 para reportar un "delito" cometido por su madre. El niño expresaba con firmeza su deseo de que su madre fuera arrestada por haberse comido su helado sin su permiso, acorde a la grabación de la llamada obtenido por WCAX.

Despacho: "Hola, aquí el 911 del condado de Racine. ¿Cuál es la dirección de la emergencia?"

Niño: "Mi mamá se está portando mal".

Despacho: "Bueno. ¿Qué pasa?"

Niño: "Ven a bucar a mi mami".

Despacho: "¿Sabes tu... Hola, ¿qué está pasando por allí?"

Mujer: "Oh, este pequeño recibió el teléfono y tiene 4 años".

Despacho: "Ok".

Mujer: "Y entonces estamos tratando de atraparlo porque dijo que llamaría al 911".

Niño: "No, llamé a la policía y le dije que viniera a buscar a mi mamá... y que la metiera en la cárcel. Así que déjenme en paz".

Mujer: "Me comí su helado, probablemente por eso está llamando al 911".

¿Qué medidas tomaron las autoridades ante la acusación del niño de Wisconsin contra su madre?

Cuando la policía llegó al domicilio de la familia, el niño, con su característico espíritu independiente, ya no insistió en que su madre debía ser arrestada. Al contrario, expresó que ya no quería que la llevaran a la cárcel, sino que quería un poco más de helado. Por lo tanto, aquello puso fin a la intervención de las autoridades.

No obstante, los oficiales no se fueron con las manos vacías. Como muestra de simpatía hacia el pequeño, y para aliviar cualquier malestar causado por el conflicto familiar, los agentes regresaron al día siguiente con una sorpresa: una entrega especial de helado para el niño, según su página de Facebook.