La Reserva Federal de Estados Unidos reveló que ciertos billetes de US$50 de curso legal dejarán de ser aceptados en bancos y cajeros automáticos a nivel nacional como parte de un proceso de renovación de algunas piezas monetarias. ¿Cuál es la información actual sobre esta medida?

Instituciones como Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citibank dejarán de aceptar billetes con ciertas especificaciones, aunque los precios de 5, 20, y 100 dólares seguirán siendo válidos. La emisión de nuevos patrones y diseños ha llevado a la eliminación de algunos billetes de 50 dólares con el fin de actualizar el sistema de moneda, lo que ha llevado a esta acción.

¿Desde cuándo los bancos y cajeros electrónicos ya no aceptarán los billetes de US$50 en EE.UU.?

Desde septiembre de 2024, grandes corporaciones financieras como Bank of America y Wells Fargo han dejado de aceptar boletos de 50 dólares. La implementación de nuevos diseños y características de seguridad en este nombre es la razón detrás de esta acción.

Se espera que esta iniciativa de la Reserva Federal fomente el uso de billetes en buen estado y promueva una mayor circulación de dinero seguro. Los bancos han reforzado sus sistemas para detectar y rechazar billetes que no cumplan con los estándares establecidos.

Finalmente, esta medida también tiene como objetivo educar a los usuarios sobre la importancia de mantener los billetes en buen estado en Estados Unidos. Las instituciones financieras han lanzado campañas informativas para concienciar a la población sobre esta nueva normativa.

¿Qué tipo de billetes de US$50 no aceptarán los bancos y cajeros en Estados Unidos?

Esta medida incluye los billetes que estén mutilados, dañados o en mal estado, estos serán rechazados tanto en bancos como en cajeros automáticos, lo que obligará a los usuarios a cambiar sus billetes deteriorados por otros en mejor condición ante la Reserva Federal. Esta política busca mejorar la seguridad y reducir el riesgo de falsificaciones.

La decisión de no aceptar billetes dañados se implementará de manera gradual, permitiendo a los clientes adaptarse a los nuevos requisitos. Las instituciones financieras han comunicado esta medida a sus usuarios para evitar inconvenientes futuros.

La Oficina de Grabado y Sello, junto con el Servicio Secreto, trabajan para desarrollar nuevas tecnologías que dificulten la producción de billetes falsos. Foto: Difusión.

En tanto, recordemos que los billetes de más de US$ 100, como los de US$ 500, US$ 1 000, US$ 5 000 y US$ 10 000, dejaron de producirse hace más de 50 años. Sin embargo, estas piezas siguen siendo de curso legal y pueden encontrarse en el mercado numismático como partes de una colección.

¿Desde cuándo se empezarán a emitir los billetes de US$50 con rediseño en Estados Unidos?

La fecha establecida para la circulación inicial de los billetes de 50 dólares será en el año de 2028, mientras que aquí te dejamos todo el cronograma de renovación por parte del Reserva Federal de Estados Unidos: