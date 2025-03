Florida: capturan a prófugo que escapó de una prisión en Puerto Rico y cambió su identidad hace 40 años

El fugitivo Jorge Milla Valdés, quien escapó de una prisión en Puerto Rico en 1987, fue detenido en Florida después de casi 40 años prófugo. La Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO) confirmó su identidad en minutos mediante una comparación de huellas dactilares. Dos horas después, fue localizado y arrestado en Fort Myers Shores, según el comunicado oficial de la LCSO.

Milla Valdés había logrado eludir a las autoridades durante cuatro décadas, pues vivía bajo el nombre de Luis Aguirre. Con esta identidad, acumuló antecedentes penales en Florida, que incluyen robo y agresión agravada con arma mortal en el Condado de Monroe, según la Oficina del Sheriff.

La identificación del prófugo Jorge Milla Valdés en tiempo récord

La supervisora de huellas dactilares, Tina Carver, fue la encargada de la verificación, y en solo 15 minutos determinó que las impresiones coincidían, confirmando que Milla Valdés y Aguirre eran la misma persona, según el comunicado de la LCSO. Una vez confirmada la identidad, la información fue transmitida rápidamente a la Unidad de Órdenes de Fugitivos, que en menos de dos horas localizó y detuvo a Milla Valdés en Fort Myers Shores, Florida, sin que ofreciera resistencia.

Las imágenes captadas por la cámara corporal de un agente muestran el momento del arresto. En el video, Milla Valdés expresa sorpresa y dice: "No me quieren, me lo dijeron dos veces", a lo que uno de los oficiales responde: "Ahora sí te quieren. Cambiaron de opinión", según el video difundido por las autoridades.

El arresto de Jorge Milla-Valdés por la Unidad de Órdenes de Fugitivo de la LCSO. Foto: composición LR/Oficina del Sheriff del condado de Lee.

El sheriff Carmine Marceno, jefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, elogió el trabajo de su equipo y la rapidez con la que lograron identificar y capturar al fugitivo. "(...) La habilidad de mi equipo no tiene comparación en ningún nivel. Aunque tus crímenes no comiencen aquí, te aseguro que sí terminarán aquí", declaró Marceno en un comunicado oficial.

¿Milla Valdés podría ser extraditado a Puerto Rico?

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado si Jorge Milla Valdés será extraditado a Puerto Rico para cumplir su condena original o si enfrentará nuevos cargos en Florida. Al respecto, el Departamento de Justicia de Puerto Rico tampoco ha emitido una declaración oficial sobre si solicitará la extradición del reo. Sin embargo, su detención abre la posibilidad de que se reanuden los procedimientos legales en su contra en ambos territorios.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Lee, Milla Valdés tenía un historial criminal en Florida bajo la identidad de Luis Aguirre. Estos delitos podrían ser considerados en el proceso judicial actual, aunque no se ha informado si enfrentará nuevas acusaciones, además de su estatus como fugitivo.