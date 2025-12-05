Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado
Este viernes 5 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente revela sus predicciones, anunciando un día propicio para reflexionar, dialogar con sinceridad y dar impulso a nuevos proyectos. Entérate qué sorpresas trae el horóscopo de hoy para ti
En el horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana, presentó sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco. La vidente resaltó la relevancia de propiciar diálogos transparentes, asumir desafíos con creatividad y mantenerse receptivos ante posibles noticias favorables provenientes de contextos o figuras poco habituales.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 5 de diciembre
- Aries: Un ingreso adicional, ya sea en forma de bono o cancelación de una deuda pendiente, podría presentarse en esta jornada. Cuidado con chismes, están rodeados de envidias, no le des importancia.
- Tauro: Si están pensando en empezar un negocio propio, el momento se ve favorable y podría traer buenos ingresos. Aun así, conviene ser cuidadosos con el entorno y no confiar en cualquiera, sobre todo si detectan actitudes negativas o intereses ocultos.
- Géminis: Llegan proyectos nuevos en el trabajo y con ellos un ingreso extra que les caerá muy bien. Eso sí, toca dejar atrás lo pendiente y cerrar lo que ya no suma, así podrán seguir adelante sin trabas y aprovechar lo bueno que está por aparecer.
- Cáncer: Es la oportunidad perfecta de darle un giro a su imagen y empezar frescos. Dejen atrás lo que dolió y no se queden con rencores, soltar hará que todo fluya mejor. Incluso podrían animarse a comprar un pasaje y visitar a la familia en estas fiestas.
- Leo: Una buena sorpresa se asoma y podría alegrarles el día. También viene bien ordenar la casa y sacar lo que ya no usan, así todo se siente más ligero. En lo laboral, se presentan decisiones importantes y no se descarta una propuesta interesante que les cambie el rumbo.
- Virgo: No se queden con lo que digan por ahí ni se enganchen con el mal genio. Puede aparecer alguien del pasado con ganas de retomar la historia, así que decidan con calma. Si les ronda la idea de empezar su propio negocio, den el paso, porque pinta bastante bien.
- Libra: Viene bien cuidar el bolsillo y no soltar dinero de más, porque lo que se acerca requiere estar preparados. En el trabajo podrían darse algunos cambios, así que una conversación con los jefes no cae mal si quieren apuntar a un ascenso. Además, no se descarta un ingreso extra que les ayudará a respirar un poco.
- Escorpio: Cuidar el dinero y ponerse al día con las deudas les va a servir bastante en esta etapa. La suerte podría guiñarles el ojo en algún juego, pero lo importante será pensar a largo plazo y no dejar pasar las oportunidades que se presenten.
- Sagitario: No le teman a los cambios, pueden acercarlos a lo que realmente quieren. A veces toca ponerse primero y no asumir problemas que no son suyos, así todo se siente más ligero y claro.
- Capricornio: Es buen momento para reconocer lo que no salió tan bien y ajustarlo sin presión. Mantengan calma con su círculo y tomen distancia de quienes no aportan a su avance. Además, organizar el tiempo será clave, porque se viene bastante movimiento en el trabajo.
- Acuario: La creatividad se te enciende sin aviso y empiezan a aparecer ideas con potencial para crecer en grande. En el plano sentimental, te sientes más dispuesto a hablar sin vueltas y a tomar acuerdos con calma. Hoy podrías coincidir con gente que piensa parecido y que encaja con tus planes. Además, un giro inesperado puede darte acceso a una oportunidad que no tenías en el radar.
- Piscis: Vienen chances para avanzar y probar algo nuevo en lo laboral, así que no las dejen pasar. El ambiente navideño también puede ayudarlos a darle un toque especial a su casa y sentirse más tranquilos. En lo económico se ve un buen impulso, pero conviene mantener distancia de personas y ambientes que resten energía.