Texas: asesinan a rapero G$ Lil Ronnie junto a su hija de 5 años tras tiroteo en autolavado 'Slappy's Express Car Wash'

Un trágico suceso en Forest Hill, Texas, ha dejado consternada a la comunidad local. Según FOX 4, Chuckie Smith, de 30 años y conocido artísticamente como G$ Lil Ronnie, y su hija de cinco años fueron asesinados a tiros en el estacionamiento del autolavado Slappy’s Express Car Wash el lunes por la mañana.

Las autoridades han confirmado que el ataque fue intencionado y que ya se ha identificado a uno de los sospechosos. Sin embargo, su identidad aún no ha sido revelada al público.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en el autolavado Slappy’s Express Car Wash ?

El tiroteo ocurrió poco antes de las 11:00 horas, cuando dos hombres armados bajaron de un vehículo Kia de cuatro puertas y abrieron fuego contra las víctimas. De acuerdo con la policía de Forest Hill, los oficiales que llegaron al lugar intentaron proporcionar asistencia médica, pero ambas personas fueron declaradas muertas en el lugar.

Familiares presentes en la escena identificaron a las víctimas, Chuckie Smith y su menor hija de cinco años. Según Stella Houston, tía del fallecido, la niña había celebrado su cumpleaños un día antes del ataque. "Era un hombre de familia, no molestaba a nadie. ¿Por qué atacarlo?", comentó Houston, visiblemente afectada por la tragedia.

La búsqueda de los responsables y detalles de una testigo

La policía ha confirmado que el ataque fue selectivo, aunque no se han revelado detalles sobre el posible motivo. Hasta el momento, se ha emitido una orden de arresto contra uno de los sospechosos, cuya identidad es conocida por las autoridades, pero no ha sido divulgada públicamente. En cuanto al segundo sospechoso, no se ha proporcionado más información.

El tiroteo causó gran conmoción en la comunidad, lo que llevó a la policía a desplegar más agentes para controlar a la multitud que se reunió en el lugar. Becky Johnson, una residente que vive frente al autolavado, relató que escuchó múltiples disparos desde el interior de su casa, según FOX 4. "Primero fueron seis disparos, luego otros seis y después tres más", detalló. Johnson también observó cómo los clientes del autolavado se refugiaban detrás de sus vehículos en un intento por protegerse.