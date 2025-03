Barrios en crisis por ICE: negocios en zonas de inmigrantes en Nueva York sufren por el temor a redadas

Los inmigrantes en Nueva York, por temor a las redadas, no frecuentan las principales calles, generando ventas bajas. Foto: Composición LR

Los inmigrantes en Nueva York, por temor a las redadas, no frecuentan las principales calles, generando ventas bajas. Foto: Composición LR

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York están creando un panorama de incertidumbre y pánico, especialmente en los barrios con alta concentración de inmigrantes latinos. A medida que las autoridades federales intensifican los operativos migratorios, los residentes de estas comunidades prefieren permanecer en sus hogares, lo que ha provocado una caída significativa en la actividad comercial. Los comercios locales, que dependen en gran medida de la clientela inmigrante, están sufriendo las consecuencias económicas de este temor.

Este fenómeno no solo ha alterado la vida cotidiana de los inmigrantes, sino que también está afectando gravemente la economía de los negocios en estas zonas. Según informes de The New York Times, algunos comercios han experimentado una reducción de hasta el 50% en su clientela, mientras que otros reportan pérdidas de hasta 700 dólares diarios. La preocupación por las redadas ha dejado a muchos empresarios luchando por mantenerse a flote en un clima de desconfianza y miedo.

¿Cómo afectan las redadas de ICE a los negocios en zonas de inmigrantes en Nueva York?

Las redadas de ICE están teniendo un impacto directo en los negocios ubicados en barrios con una alta concentración de inmigrantes, como Corona en Queens y Little Caribbean en Brooklyn. Estos comercios, que incluyen restaurantes, panaderías y mercados, han registrado una disminución alarmante en la afluencia de clientes. Un restaurante guatemalteco en Corona Plaza, por ejemplo, ha reportado una reducción de hasta el 50% en sus ventas desde que comenzaron las amenazas de redadas.

El temor a las deportaciones ha hecho que muchos inmigrantes, incluso aquellos que no están directamente en riesgo, eviten salir de sus hogares o acudir a estos establecimientos. La baja en las ventas ha llevado a algunos dueños de negocios a reconsiderar sus estrategias de operación y, en muchos casos, a adaptar su modelo de negocio a las nuevas circunstancias. A pesar de que algunos comercios han incrementado los pedidos a domicilio, la realidad es que los ingresos continúan estando por debajo de los niveles previos.

¿Por qué las redadas de ICE están vaciando los barrios de inmigrantes en Nueva York?

El temor a las redadas de ICE no solo está afectando los comercios, sino que también está cambiando la vida cotidiana de las comunidades latinas en Nueva York. Muchos inmigrantes han optado por no enviar a sus hijos a la escuela, por temor a que las autoridades federales puedan deportarlos o separarlos de sus familias. La incertidumbre y la falta de confianza en las autoridades migratorias están llevando a una reducción generalizada de la actividad social y económica en estos barrios.

Además, la desinformación sobre los operativos de ICE ha agravado la situación, ya que muchos residentes no saben cuándo ni dónde se llevarán a cabo las redadas. Este ambiente de miedo y ansiedad ha vaciado las calles de barrios tradicionalmente bulliciosos, como el vecindario de Jackson Heights en Queens, donde la presencia de ICE es ahora una preocupación constante. La crisis de confianza ha afectado incluso a aquellos inmigrantes que tienen documentos legales, quienes también temen ser detenidos por error o por el simple hecho de vivir en una comunidad con una alta concentración de inmigrantes indocumentados.

¿Qué alternativas están considerando los comerciantes en Nueva York ante el impacto de las redadas ICE?

Ante la caída de clientes y las pérdidas económicas, muchos comerciantes en barrios de inmigrantes están buscando alternativas para adaptarse a la situación. Algunos han optado por ampliar sus servicios de entrega a domicilio, lo que les permite seguir operando sin depender de la afluencia de clientes en el lugar. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la caída generalizada en las ventas.

Otro enfoque ha sido la diversificación de los productos o servicios ofrecidos, para atraer a diferentes tipos de clientes y reducir la dependencia de la comunidad inmigrante. Por ejemplo, algunos restaurantes han comenzado a ofrecer menús especiales para clientes no latinos, con la esperanza de atraer a nuevos consumidores que no estén tan afectados por el temor a las redadas.

A pesar de estos esfuerzos, los empresarios locales reconocen que el clima de incertidumbre generado por las políticas migratorias federales sigue siendo un obstáculo significativo. Las ciudades santuario, como Nueva York, han intentado mitigar el impacto con medidas legales y recursos adicionales para los inmigrantes, pero las tensiones siguen siendo altas, y los negocios continúan enfrentando serios desafíos económicos.