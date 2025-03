IRS 2025: ¿los inmigrantes en Estados Unidos pueden recibir el Crédito Tributario Adicional por Hijos?

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) es un alivio financiero para millones de familias en Estados Unidos, permitiendo reducir su factura fiscal y, en muchos casos, recibir un reembolso del IRS. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si los inmigrantes pueden acceder a este beneficio. Con la temporada de impuestos en marcha, es crucial conocer los requisitos y cómo presentar la solicitud correctamente para evitar retrasos o rechazos.

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los contribuyentes que tienen hijos calificados pueden obtener hasta US$1,700 por dependiente si cumplen con ciertos criterios. No obstante, la elegibilidad para inmigrantes depende de varios factores, incluyendo su estatus migratorio, la presencia de un Número de Seguro Social (SSN) válido y el cumplimiento de los requisitos fiscales.

¿Los inmigrantes en Estados Unidos pueden recibir el Crédito Tributario Adicional por Hijos?

Sí, pero con ciertas condiciones. El IRS establece que para calificar al Crédito Tributario Adicional por Hijos, tanto el contribuyente como el menor deben cumplir requisitos específicos. Uno de los principales es que el hijo calificado tenga un Número de Seguro Social (SSN) válido para empleo, emitido antes de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos.

Para los inmigrantes, esto significa que no pueden reclamar el ACTC si presentan su declaración con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Aunque el ITIN permite a quienes no tienen SSN declarar impuestos en EE. UU., no es suficiente para acceder a este crédito fiscal.

Además del requisito del SSN, el niño debe:

Tener menos de 17 años al final del año fiscal.

al final del año fiscal. Haber vivido con el contribuyente en EE. UU. durante más de la mitad del año .

. No haber contribuido con más de la mitad de su propio sustento.

Ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta, a menos que sea solo para obtener un reembolso de impuestos retenidos o estimados.

En cuanto a los límites de ingresos, el Crédito Tributario Adicional por Hijos comienza a reducirse para quienes reportan ingresos superiores a US$200.000 si declaran como solteros o US$400.000 si presentan una declaración conjunta.

¿Cómo acceder al reembolso del ACTC si soy inmigrante en Estados Unidos?

Para obtener el reembolso del ACTC, los inmigrantes elegibles deben presentar su declaración de impuestos correctamente y cumplir con los siguientes pasos:

Usar el Formulario 1040 o 1040-SR: es obligatorio para reclamar cualquier crédito fiscal federal. Completar el Anexo 8812: este documento permite determinar si el contribuyente califica para el Crédito Tributario Adicional por Hijos y el monto exacto que puede recibir. Asegurar que el niño tenga un SSN válido: sin este número, no se podrá acceder al reembolso. Presentar la declaración antes de la fecha límite: en 2025, la fecha habitual de presentación es el 15 de abril, aunque puede extenderse si se solicita con anticipación. Elegir depósito directo para recibir el pago más rápido: el IRS comenzará a procesar los reembolsos del ACTC a partir del 3 de marzo de 2025, siempre que no haya errores en la declaración.

En caso de que el IRS detecte inconsistencias en los documentos o información fiscal, el reembolso podría retrasarse. Por ello, se recomienda verificar bien los datos antes de enviarlos.

¿De qué manera los inmigrantes pueden conocer su crédito fiscal?

Los inmigrantes que presentan impuestos en EE. UU. pueden verificar su elegibilidad para el ACTC consultando los recursos oficiales del IRS. Existen varias opciones para obtener información actualizada sobre el crédito fiscal para hijos en EE. UU.:

Sitio web del IRS: en www.irs.gov se pueden revisar los requisitos y presentar la declaración en línea.

en www.irs.gov se pueden revisar los requisitos y presentar la declaración en línea. Herramienta "¿Califico para el Crédito por Hijos?": disponible en el portal del IRS, permite a los contribuyentes ingresar su información y confirmar si cumplen con los requisitos.

disponible en el portal del IRS, permite a los contribuyentes ingresar su información y confirmar si cumplen con los requisitos. Asesores fiscales certificados: organizaciones sin fines de lucro como el programa VITA (Volunteer Income Tax Assistance) ofrecen ayuda gratuita a personas de bajos ingresos para presentar sus impuestos correctamente.

organizaciones sin fines de lucro como el programa ofrecen ayuda gratuita a personas de bajos ingresos para presentar sus impuestos correctamente. Llamadas al IRS: se puede contactar directamente al 1-800-829-1040 para obtener asistencia en español sobre el ACTC y otros beneficios fiscales.

Es importante destacar que los inmigrantes que no sean elegibles para el Crédito Tributario Adicional por Hijos pueden acceder a otros programas, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito de Oportunidad Americana para educación.