La SSA anuncia US$800 millones en ahorros para 2025: recortes en nómina, tecnología y subvenciones en EE. UU.

La Administración del Seguro Social (SSA) informó en un comunicado que ha identificado más de 800 millones de dólares en ahorros o reducción de costos previstos para el año fiscal 2025. Estos recortes se han logrado en áreas como tecnología de la información, subvenciones, propiedades y nóminas.

Además, la SSA destacó que implementó una congelación en las contrataciones y redujo de manera significativa las horas extras, lo que permitió un ahorro aproximado de 550 millones de dólares.

SSA anuncia US$800 millones en ahorros para 2025 en EE. UU.

La entidad gubernamental encargada de la administración del programa de Seguridad Social anunció que ha reducido su presupuesto destinado a sistemas de tecnología de la información (ITS) en 150 millones de dólares. Este recorte se logró mediante la cancelación de contratos considerados no esenciales y la identificación de ajustes en otros acuerdos relacionados con ITS.

“Hemos gastado miles de millones de dólares al año en realizar las mismas acciones de la misma manera, lo que ha generado estancamiento burocrático, ineficiencia y la ausencia de mejoras significativas en el servicio”, indicó Lee Dudek, comisionado interino de la SSA, en un comunicado. “Es hora de cambiar precisamente eso”.

Recortes presupuestales en EE. UU.: nómina, tecnología y subvenciones

La SSA no solo hizo recortes presupuestarios en tecnología, sino que también informó que logró reducir en un 70% los viajes oficiales, lo que representó un ahorro aproximado de 10 millones de dólares. Además, la agencia indicó que canceló contratos por un valor total de 15 millones de dólares y suspendió subvenciones por un monto similar.

Se han implementado reducciones en distintos ámbitos dentro del SSA, afectando áreas como el franqueo, la impresión, la contratación de agentes de seguridad y los servicios de protección inmobiliaria.

Consecuencias de los recortes presupuestales

El excomisionado de la SSA, Martin O'Malley, alertó sobre el impacto de los recientes recortes implementados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), advirtiendo que podrían provocar un "colapso" en el sistema de Seguridad Social en un plazo estimado de entre 30 y 90 días.

“Al final, veremos el colapso del sistema y una interrupción de los beneficios”, indicó O'Malley. “Creo que eso ocurrirá en los próximos 30 a 90 días”.

La SSA comenzó a informar a sus empleados la semana pasada sobre la inminente implementación de “reducciones significativas de la fuerza laboral” como parte de un proceso de “reestructuración organizacional a nivel de toda la agencia”. Según reportó The Associated Press, se prevé el despido de hasta 7.000 trabajadores.

Los despidos previstos se enmarcan en un contexto en el que la administración del presidente Trump ha intensificado la desvinculación de empleados del gobierno federal, enfocándose especialmente en aquellos que se encuentran en período de prueba. En las últimas semanas, aproximadamente 20.000 trabajadores han sido despedidos, según el portal The Hill.