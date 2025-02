Estados Unidos: ¿por qué Trump y los republicanos buscan bloquear la prohibición de autos a gasolina en California para 2035?

Uno de los objetivos más ambiciosos del estado de California, apoyado por el gobernador Gavin Newsom, fue prohibir la venta de automóviles nuevos a gasolina en California para 2035.

El gobierno de Trump está intensificando su confrontación con California respecto al futuro de los automóviles a gasolina en Estados Unidos, preparando una estrategia legislativa junto con los republicanos en el congreso para revocar la autoridad que el estado ha tenido durante décadas para fijar un estándar nacional de eficiencia de combustible.

¿Por qué Trump y los republicanos buscan bloquear la prohibición de autos a gasolina en California para 2035?

Según Los Angeles Times, el miércoles dos funcionarios de la administración Trump confirmaron que se están realizando negociaciones para considerar el uso de la Ley de Revisión del Congreso con el fin de revocar la exención que durante décadas ha otorgado a California una considerable influencia en los estándares de eficiencia de combustible.

Dicha ley permite a los legisladores anular regulaciones gubernamentales dentro de un plazo determinado mediante una mayoría simple. El mes pasado, un congresista republicano de California presentó una iniciativa legislativa para suprimir esta exención federal.

El congresista Kevin Kiley, republicano de Rocklin, ha anunciado su intención de presentar una resolución para rechazar la exención: "Los ciudadanos de California deberían tener la libertad de elegir el vehículo que prefieran, sin que esta decisión sea impuesta por Gavin Newsom o funcionarios no elegidos", expresó Kiley en un comunicado.

Por su parte, Donald Trump y otros miembros del Partido Republicano han manifestado dudas respecto al consenso de la comunidad científica global, que sostiene que la actividad humana, en particular las emisiones de los automóviles, ha contribuido al aumento de los gases de efecto invernadero responsables del calentamiento del planeta, según información de Los Angeles Times.

California y su lucha legal por mantener sus estándares ambientales

Uno de los propósitos más ambiciosos del estado, respaldado por el gobernador Gavin Newsom, es prohibir la venta de vehículos nuevos a gasolina en California para el año 2035. Durante la administración de Joe Biden, los reguladores federales ratificaron esta meta al mantener la exención de la Ley de Aire Limpio.

Cuando fue interrogado en una conferencia de prensa el miércoles sobre el plan de la administración, previamente informado por The New York Times, el gobernador Gavin Newsom declaró: "No me sorprende su postura actual, ya que es una posición bien establecida, sostenida no solo por la primera administración de Trump, sino también por gobiernos republicanos anteriores que durante décadas han intentado debilitar la exención y las normas de contaminación de California".

El impacto de la posible revocación de la prohibición en la industria automotriz

Molly Vaseliou, administradora asociada de asuntos públicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), declaró a The Times que las exenciones otorgadas a California "tienen un impacto a nivel nacional".

Además, Vaseliou agregó lo siguiente: “No se trata de un problema exclusivo de California. Cuando la EPA concede una exención, todos los estados tienen la opción de seguir las normas de California en lugar de las del gobierno federal”. Asimismo, indicó: “Las políticas de California son una alternativa nacional”. “Le quitará la posibilidad de elegir un vehículo a millones de estadounidenses y aumentará el costo de los autos a gasolina e híbridos en todo el país. Es una regla económica importante”, según la fuente Los Angeles Times.