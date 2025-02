Donald Trump busca vender importantes edificios federales en San Francisco: "Está atacando California"

La administración de Trump planea vender dos edificios federales en San Francisco, lo que ha generado controversia y críticas por parte de exlegisladores. La decisión se enmarca en un intento de reducir costos, aunque muchos cuestionan la lógica detrás de esta medida, según ABC News.

Entre los inmuebles en la mira se encuentran el edificio Nancy Pelosi en la calle 7 y el histórico edificio en 50 United Nations Plaza. La estrategia del gobierno federal consiste en deshacerse de estos activos para evitar gastos de mantenimiento y, en su lugar, arrendar espacios de oficina para los empleados federales.

La excongresista Jackie Speier ha manifestado su descontento, argumentando que esta acción es un acto de venganza política contra los demócratas y, en particular, contra California. Según ella, la venta de estos edificios no es una decisión financiera sensata. "Es otro ejemplo de cómo está atacando a los demócratas. Está atacando a California y todo se trata de venganza", dijo Speier, señalando que las ventas no tendrían sentido.

Críticas al plan de Trump

La administración Trump sostiene que la venta de estos edificios permitirá ahorrar en costos de mantenimiento. Sin embargo, críticos como Speier advierten que el arrendamiento de espacios podría resultar más costoso a largo plazo. “El alquiler seguirá aumentando y terminarás pagando los impuestos sobre la propiedad del arrendador, mientras que no pagas impuestos federales cuando eres parte del gobierno federal”, explicó.

Otros edificios en la lista de Trump

Además de los edificios en San Francisco, también se ha mencionado un inmueble en San Bruno que alberga archivos nacionales de inmigración. Este edificio lleva el nombre del congresista Leo Ryan, quien fue asesinado durante la masacre de Jonestown en 1978, lo que añade un componente emocional a la discusión sobre su posible venta.