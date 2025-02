Trabajadores demandan a Elon Musk por amenaza de despido si no dicen sus logros por correo: FBI pidió ignorar el mensaje

Elon Musk enfrenta demanda de funcionarios federales por amenazar con despidos si no explican sus logros. Foto: AFP

Elon Musk enfrenta una nueva controversia. Esta vez por sus recientes acciones al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos. Funcionarios federales han interpuesto una demanda contra él, acusándolo de infringir la ley con una serie de correos electrónicos masivos enviados a empleados del gobierno. En estos mensajes, Musk amenazó con despedir a aquellos que no respondieran detallando sus logros laborales en un plazo determinado. Por su parte, el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono han dado instrucciones a sus empleados de no contestar el mensaje de Musk.

Los correos electrónicos fueron enviados en nombre de la Oficina de Administración de Personal (OPM), pero la falta de claridad en cuanto a las políticas que respaldan dicha solicitud y la implicación de despidos han causado gran preocupación entre los funcionarios. La demanda busca bloquear lo que algunos consideran una medida ilegal y perjudicial para la estabilidad del servicio público.

¿En qué consiste la demanda a Elon Musk y las amenazas de despidos por correo electrónico?

La demanda presentada contra Elon Musk, originalmente el 19 de febrero, y ampliada en los días siguientes, sostiene que las acciones del magnate violan las normativas establecidas para los empleados federales en Estados Unidos. Los correos electrónicos enviados pedían a los funcionarios que explicaran sus logros de la semana pasada antes de la medianoche del lunes. Aunque inicialmente el mensaje no mencionaba explícitamente las consecuencias de no responder, Musk sugirió más tarde que quienes no lo hicieran podrían perder su puesto.

Este tipo de amenazas no son comunes en el ámbito federal. Según los demandantes, nunca se ha solicitado a los empleados federales un informe tan detallado sobre su rendimiento a través de correos electrónicos. La demanda también argumenta que estas prácticas podrían generar conflictos de seguridad y exponer a los funcionarios a riesgos innecesarios, ya que algunos de los trabajos realizados son confidenciales.

FBI pide ignorar mensaje de Elon Musk que amenaza con despido a empleados por correo. Foto: Telemundo

Las reacciones en las agencias federales y la postura de Donald Trump

Las reacciones dentro de las agencias federales han sido rápidas y, en su mayoría, contrarias a la directiva de Musk. Entidades como el FBI, el Departamento de Estado y el Pentágono, entre otras, han aconsejado a sus empleados que ignoren los correos electrónicos de Musk, ya que no hay una base legal para exigir este tipo de reportes. La postura del gobierno de Trump en relación con estos recortes de personal también ha generado controversia. Aunque el presidente Trump defiende la medida, sugiriendo que hay empleados que no cumplen con su trabajo, muchos en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, consideran que esta es una maniobra ilegal.

Además, Musk, en su afán por reestructurar el gobierno, ha continuado con sus amenazas, señalando que aquellos que no cumplan con sus expectativas pronto “avanzarán en su carrera, pero en otro lado”. Este tipo de comentarios ha levantado críticas por la forma en que se está manejando el gobierno federal bajo su liderazgo.

Trabajadores federales demandan a Elon Musk por amenaza de despido si no reportan logros por correo. Foto: AFP

El impacto de los despidos masivos en los funcionarios federales

Aunque aún no se han revelado cifras exactas sobre la cantidad de despidos que podrían ocurrir, se estima que cientos de empleados federales se han visto afectados por las medidas de Musk. Además, la presión para que los trabajadores del gobierno regresen a las oficinas, eliminando la opción de trabajo remoto, ha generado aún más descontento. "A mí no me molesta si se tiene que hacer una lista, pero es triste que tener que dejar un puesto de tantos años", declaró para Telemundo una funcionaria del Departamento de Justicia que ha decidio renunciar a su puesto por las condiciones de trabajo actuales.

La situación ha desatado una gran polémica sobre los métodos de Musk para reformar el gobierno federal. La falta de evidencia concreta sobre los supuestos casos de fraude laboral y la amenaza de despidos masivos ponen en evidencia la tensión entre las políticas del sector privado de Musk y las normativas que rigen a los empleados públicos. La demanda presentada por los funcionarios federales podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se gestionan los recursos humanos en el ámbito gubernamental.