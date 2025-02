Atención, inmigrante en Estados Unidos: las 6 recomendaciones a seguir si un agente pregunta por tu estatus migratorio

En Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados enfrentan constantes desafíos ante las políticas migratorias y la presencia de agentes de inmigración. Cada año, miles de personas son detenidas y sometidas a interrogatorios sobre su estatus migratorio, lo que genera temor e incertidumbre dentro de la comunidad inmigrante. Las detenciones pueden ocurrir en distintos escenarios, como en el trabajo, en la calle o incluso en sus hogares, lo que hace fundamental conocer los derechos y cómo actuar en estos casos.

Muchos inmigrantes, incluso aquellos con estatus legal, pueden ser abordados por agentes inmigración o policiales y cuestionados sobre su presencia en el país. Ante estas situaciones, es crucial estar preparado y conocer las acciones adecuadas para evitar problemas legales o una posible detención. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) brindan recomendaciones clave para proteger los derechos de los inmigrantes en estos encuentros.

Las 6 recomendaciones a seguir si un agente pregunta por tu estatus migratorio

Cuando un agente policial o de inmigración se acerca para preguntar sobre el estatus migratorio, es importante conocer los derechos y actuar de manera adecuada para evitar complicaciones. Según la ACLU, seguir estas recomendaciones puede ayudar a reducir el riesgo de una detención innecesaria:

Mantén la calma y no corras : Cualquier movimiento repentino puede ser interpretado como sospechoso o como una posible amenaza por parte de los agentes. Mantente en tu lugar y no hagas movimientos bruscos.

: Cualquier movimiento repentino puede ser interpretado como sospechoso o como una posible amenaza por parte de los agentes. Mantente en tu lugar y no hagas movimientos bruscos. Ejercer el derecho a permanecer en silencio : No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio, ciudadanía o lugar de nacimiento. Si deseas ejercer este derecho, dilo claramente: "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" .

: No estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio, ciudadanía o lugar de nacimiento. Si deseas ejercer este derecho, dilo claramente: . No mientas ni presentes documentos falsos : Proporcionar información falsa puede empeorar tu situación legal y ser utilizado en tu contra en un tribunal de inmigración.

: Proporcionar información falsa puede empeorar tu situación legal y ser utilizado en tu contra en un tribunal de inmigración. Si un agente de inmigración te pide documentos, solo entrégalos si los tienes : Si no cuentas con documentos válidos, puedes optar por permanecer en silencio y solicitar hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.

: Si no cuentas con documentos válidos, puedes optar por permanecer en silencio y solicitar hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta. No permitas un registro sin orden judicial : A menos que el agente tenga una orden firmada por un juez o una causa probable, no puede registrar tu persona ni tus pertenencias sin tu consentimiento.

: A menos que el agente tenga una orden firmada por un juez o una causa probable, no puede registrar tu persona ni tus pertenencias sin tu consentimiento. Si eres detenido, pide hablar con un abogado: Todos tienen derecho a representación legal. No firmes ningún documento sin consultar con un abogado de inmigración.

¿Cuáles son los derechos de un inmigrante si le preguntan por su estatus migratorio en Estados Unidos?

Usted tiene el derecho de permanecer callado y no tiene que compartir su estatus migratorio, donde nació, si es ciudadano, ni como entro al país con la policía, los agentes de inmigración, u otros funcionarios. Cualquier cosa que le diga a un oficial puede luego ser usada en su contra en la corte de inmigración.

Si no es ciudadano de los EE. UU. y un agente de inmigración le pide sus documentos de inmigración, usted debe mostrárselos.

Si un agente de inmigración pregunta si pueden registrarlo, usted tiene el derecho a decir que no. Los agentes no tienen el derecho a registrarlo o a registrar sus cosas sin obtener su consentimiento o sin tener una causa probable. Esto significa que el agente debe poseer hechos sobre usted que hagan probable que esté cometiendo o haya cometido una violación de la ley migratoria o federal.

Si es mayor de 18 años, lleve sus documentos de inmigración válidos consigo en todo momento. Si no tiene documentos de inmigración válidos, tiene el derecho a permanecer callado y a pedir hablar con un abogado/a antes de responder a cualquier pregunta.

¿Qué hacer si la policía te detiene mientras conduces en Estados Unidos?

Los encuentros con la policía pueden ocurrir en la carretera, y es importante saber cómo actuar si esto sucede. Según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), si un oficial de policía te detiene mientras conduces, debes seguir estos pasos:

En primer lugar, es obligatorio presentar la licencia de conducir, el registro del vehículo y la prueba de seguro si un oficial lo solicita. Sin embargo, no estás obligado a responder preguntas sobre tu estatus migratorio ni a proporcionar información adicional que pueda ser usada en tu contra.

En segundo lugar, si el agente de inmigración te pide que bajes del vehículo, puedes preguntar si es obligatorio hacerlo. En algunos estados, la ley permite que los conductores permanezcan dentro del automóvil a menos que haya una razón específica para bajarse. En cualquier caso, sigue las instrucciones con calma y evita confrontaciones.

¿Los agentes de ICE pueden entrar a tu casa sin orden judicial?

Las redadas en hogares son una de las principales preocupaciones de los inmigrantes en Estados Unidos. De acuerdo con el National Immigration Law Center (NILC), los agentes de inmigración no pueden ingresar a una vivienda sin una orden firmada por un juez.

Si agentes tocan la puerta, no es necesario abrir a menos que presenten una orden judicial. Para verificar, puedes pedirles que deslicen el documento debajo de la puerta. Si la orden no está firmada por un juez o solo es un documento de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), no están autorizados a ingresar. En estos casos, es mejor no abrir y ejercer el derecho a permanecer en silencio.