ICE arresta a veterano de guerra de Irak pese a promesas de no ser deportado de Estados Unidos: "Completamente en shock"

La política de deportaciones en Estados Unidos ha vuelto a generar controversia luego de que ICE arrestó a Marlon Parris, un veterano de la guerra de Irak y residente legal del país. Tanisha Hartwell-Parris contó a ABC15 Arizona que los agentes le dijeron que su esposo estaba "en una lista". Sin embargo, no profundizaron en el tema, dejando en muchas interrogantes a Tanisha.

El arresto de Parris colocó nuevamente bajo la lupa las prácticas de ICE y deportaciones, especialmente cuando afectan a ex combatientes que han servido en las Fuerzas Armadas. Grupos de veteranos y funcionarios electos comenzaron a movilizarse para exigir su liberación, dijo ABC15 Arizona.

¿Existe una razón para arrestar al veterano de guerra en Irak?

La esposa de Marlon Parris observó a su esposo bajo custodia del ICE y llamó a su abogado de inmigración. No obstante, cuando ella quiso saber la razón de la detención de su marido, simplemente le contestaron que él estaba "dentro de una lista", según ABC15 Arizona. "Me llamó y me dijo: 'Creo que el ICE me está deteniendo'. Y yo me quedé como, ¿qué? Estoy completamente en shock, completamente en shock", contó Tanisha al medio.

En 2011, una vez abandonado el Ejército, Parris se declaró culpable y cumplió una condena de 5 años de prisión por un delito grave no violento relacionado con drogas. Luego de ser liberado en 2016, recibió una carta de desinterés de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, donde afirmaban su permanencia en Estados Unidos, explicó ABC15 Arizona.

¿Quién es Marlon Parris, veterano de guerra en Irak?

Marlon Parris nació en Trinidad y Tobago y emigró a Estados Unidos siendo menor de edad. Poco después de su llegada, decidió unirse al Ejército y fue enviado a Irak tras los atentados del 11 de septiembre, acorde a ABC15 Arizona. Durante su servicio, según su esposa, Parris desarrolló trastorno de estrés postraumático (PTSD), pero aun así se siente orgulloso de su servicio militar, contó el medio.

Desde su salida de prisión, el veterano de guerra se graduó con honores en el Grand Canyon University para dar comienzo a su propio negocio. Luego, conoció a quien se convirtió en su esposa, y decidieron fusionar sus familias, y criar a sus hijos menores en Laveen, Arizona.