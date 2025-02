Mexicana se autodeporta por temor al ICE tras vivir más de 18 años en EE. UU.: "No creo regresar, pienso quedarme allá"

El clima de incertidumbre y temor entre la comunidad inmigrante en EE.UU. tras las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés). En medio de esto, una mexicana proveniente de México tomó la decisión de abandonar por su propia cuenta el país americano por temor a los operativos del ICE, según NBC Los Angeles. El temor es tan grande que su retorno a tierras mexicanas pondrá fin a su racha de casi dos décadas viviendo en Estados Unidos.

Casos como este reflejan el impacto que tienen las políticas de inmigración en EE.UU. en la vida de miles de personas que han construido una vida en el país, pero que ahora se enfrentan al dilema de seguir ocultándose o regresar a su nación de origen.

¿Quién es la mexicana que decidió autodeportarse de Estados Unidos?

La protagonista de este caso decidió se trata de una madre mexicana llamada "María", señaló NBC Los Angeles. No quiso entrar en detalles sobre su identidad por miedo a las repercusiones que esto generaría en su contra. Ella contó que lleva viviendo y trabajando por más de 18 de años en Estados Unidos. A pesar de sus intentos por regular su estatus migratorio, no logró hacerlo efectivo.

"María" proviene de Michoacán y vino a EE. UU. en búsqueda del famoso sueño americano adentrándose en el sector agrícola. Ella reside en Inland Empire, donde tiene hijos que nacieron en el país, según NBC Los Angeles. De esta forma, el incremento de operativos del ICE hacia el grupo inmigratorio ha causado la partida de esta mujer, quien evita tener problemas legales.

¿Cómo hará efectivo la mexicana su autodeportación a su país?

En estos casos, según NBC Los Angeles, el Consulado de México tiene el programa "Drive Home List" en donde permiten a ciudadanos mexicanos, que viven en distintos países, poder importar sus enseres domésticos con total libertad de impuestos de importación.

María dijo que busca llevarse todas sus pertenencias a su tierra: "Pues todo lo que compré, mis televisores, mi refrigerador y tal vez mi carro. La verdad no mucho y si me llevo todo porque no creo regresar, tengo mi casa allá y pienso quedarme allá". Este programa te permite llevarte pertenencias que incluyen ropa y artículos para el hogar, electrodomésticos, libros y herramientas personales.