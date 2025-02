ICE planea utilizar prisiones federales como centros de detención para migrantes arrestados en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Prisiones Federales (BOP) han firmado un acuerdo que autoriza la utilización de cinco prisiones federales como centros de detención para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Documentos filtrados a diversos medios de comunicación revelaron los detalles de este plan, que fue suscrito el pasado 6 de febrero, según informaron Fox News y ABC News.

Las unidades designadas para albergar a los detenidos de ICE se encuentran en diversas instalaciones penitenciarias, incluyendo el FDC de Atlanta y el FCI de Leavenworth, en Kansas, entre otras.

Críticas al plan y preocupaciones sobre derechos humanos

La decisión ha generado fuertes críticas por parte de empleados de la BOP y de activistas de derechos humanos, quienes sostienen que estas prisiones fueron diseñadas para albergar a personas condenadas por delitos graves, no a inmigrantes en proceso de detención administrativa. Un trabajador de la BOP, en declaraciones a Fox News, manifestó que las condiciones de estas cárceles no son adecuadas para los detenidos de ICE, argumentando que "no es justo poner a inmigrantes en prisiones federales porque no han sido acusados ni condenados de delitos".

En tanto, una fuente citada por Los Angeles Times expresó su preocupación por la posible inclusión de la prisión de Dublin, un centro que en el pasado fue conocido como el "club de violaciones". La misma fuente recordó que, en operativos anteriores de ICE en prisiones federales, como en 2018, se denunciaron agresiones por parte del personal penitenciario e incluso suicidios entre los detenidos.

Frente a estos antecedentes, Kendra Drysdale, una exreclusa de Dublin, declaró a Fox News: "Meter a personas que ni siquiera son criminales en un entorno carcelario es absolutamente atroz y una inmensa violación de los derechos humanos."

Impacto en el sistema penitenciario y preocupaciones del personal

El acuerdo también ha generado inquietud entre los empleados del sistema penitenciario, quienes ven esta medida como una carga adicional sobre un sistema ya en crisis. John Kostelnik, vicepresidente occidental del sindicato de trabajadores de prisiones, expresó a Los Angeles Times su temor de que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de su misión principal.

"Nuestro temor es que la BOP se convierta en una extensión de ICE, lo que iría en contra de nuestra misión principal", advirtió Kostelnik. Además, señaló que los empleados están siendo reasignados y que incluso se ha solicitado personal voluntario para trabajar temporalmente en las instalaciones que albergarán a los detenidos.