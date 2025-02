Casa Blanca de Trump veta indefinidamente a AP del Despacho Oval y del Air Force One tras usar "Golfo de México" en sus noticias

El gobierno de Donald Trump ha tomado una decisión que ha sacudido el panorama mediático en Estados Unidos. La administración ha restringido el acceso de periodistas de The Associated Press (AP) a la Oficina Oval y al Air Force One, una medida que genera debate sobre la relación entre el poder y la prensa.

La razón detrás de esta exclusión radica en la negativa de AP a adoptar el nombre “Golfo de América” en sus publicaciones, una denominación que Trump oficializó mediante decreto, pero que la comunidad internacional no ha reconocido. La agencia de noticias mantiene el uso del término tradicional, argumentando su compromiso con la precisión informativa.

¿Por qué la Casa Blanca decidió prohibir a AP?

El presidente Trump anunció en enero de 2025 la orden ejecutiva que cambia el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. Este ajuste se implementó en documentos oficiales y agencias gubernamentales, pero ha encontrado resistencia en medios internacionales y gobiernos extranjeros.

La administración considera que AP desacata esta medida y fomenta la desinformación al seguir usando el nombre anterior. Taylor Budowich, subdirector del gabinete de Trump, declaró: “Si bien su derecho a informar de manera irresponsable está protegido por la Primera Enmienda, no garantiza acceso sin restricciones a espacios limitados”.

Reacciones de la comunidad periodística y del público

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó la acción como una violación de la Primera Enmienda y un atentado contra la libertad de prensa. Eugene Daniels, presidente de la organización, afirmó: “Negar el acceso a un medio esencial como AP sienta un precedente peligroso para la cobertura del poder ejecutivo”.

Desde AP, su editora ejecutiva, Julie Pace, lamentó la decisión y aseguró que la agencia seguirá informando con independencia. Además, organizaciones defensoras de la libertad de expresión han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida para el ejercicio periodístico en Estados Unidos.

Impacto internacional y respuesta de México

La decisión también ha generado reacciones fuera de Estados Unidos. México, uno de los principales afectados por el cambio de nombre, ha rechazado la modificación impuesta por Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a plataformas como Google y Apple Maps que mantengan el término “Golfo de México” en sus servicios.

El conflicto refleja la creciente tensión entre la administración Trump y los medios de comunicación, así como su impacto en la diplomacia. A medida que el debate avanza, la prensa y la comunidad internacional siguen de cerca las repercusiones de esta prohibición en el ejercicio del periodismo.