Supuestos agentes de ICE arrestan a empleados de comida rápida en un camión en Tennessee: video registró el momento

La empresa de comida rápida TACOnganas informó el lunes que varios individuos se acercaron a su camión ubicado en Memphis, ciudad del estado de Tennessee, y se llevaron a varios de sus empleados. El popular "food truck" en Estados Unidos, que cuenta con nueve sucursales en el estado, desconocía el motivo del operativo y no recibió información previa sobre la intervención. De acuerdo con Newsweek, la detención se realizó de forma irregular.

En la grabación, se observa a cuatro individuos vestidos de civil y con mascarillas, supuestamente eran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes ingresan al vehículo y retiran a los empleados sin mostrar identificación. Tras el suceso, el alcalde de Memphis intentó calmar a sus ciudadanos mediante un comunicado oficial.

Alcalde de Memphis revela si eran agentes de ICE los que aparecieron en el video de TACOnganas

Un video de vigilancia de TACOnganas captó el momento en el que tres empleados del camión de tacos fueron obligados a entregar sus teléfonos antes de ser escoltados fuera del vehículo por cuatro individuos. Según Newsweek, los sujetos no vestían uniforme ni mostraron credenciales que los identificaran como agentes de ICE.

El alcalde Memphis, Paul Young, reaccionó ante la difusión del material y confirmó, a través de una publicación en redes sociales, que la redada fue ejecutada por agentes federales. En su mensaje, declaró:

"Entendemos la conmoción que está resonando en nuestra comunidad en este momento tras la publicación del video de TACOnganas. Aunque estos asuntos no son de nuestra jurisdicción, nos comunicamos con las autoridades federales por nuestra preocupación. Las Investigaciones de Seguridad Nacional confirmaron que esta acción fue llevada a cabo por agentes federales".

TACOnganas denuncia irregularidades en la detención de ICE a sus empleados en Memphis

TACOnganas, la empresa afectada, expresó su preocupación por la falta de información sobre el operativo realizado en su camión de comida. En una publicación en su cuenta de Facebook, la compañía afirmó:

"Hoy temprano, unos individuos entraron en uno de nuestros camiones y se llevaron a varios de nuestros empleados. No sabemos qué provocó esto. No nos lo dijeron de antemano y no nos lo han dicho desde entonces. Entendemos que puede ser difícil de ver, pero estamos compartiendo un video de ello”.

En el comunicado, TACOnganas aseguró que logró contactar a los empleados detenidos, quienes indicaron que se encontraban bajo custodia de ICE. No obstante, la empresa indicó que los individuos responsables de la detención no portaban uniforme ni exhibieron documentación oficial que los acreditara como agentes de inmigración.

"Hemos tenido noticias de los empleados. Les han dicho que están detenidos por ICE. No sabemos si los hombres que se ven en el video trabajan para ICE o para alguien más. Verán que no llevan uniforme, no muestran ninguna placa o identificación y no dejaron ninguna información o papeleo que los identifique. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto sucedió”.

Ante esta situación, la compañía ha recurrido a organizaciones de asistencia legal para brindar apoyo a los trabajadores afectados. En su mensaje, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las leyes migratorias y expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrenta la comunidad hispana en Memphis: