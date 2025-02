Inmigrante venezolano acude a cita en Dallas y es arrestado por ICE: le pidieron aceptar que pertenecía a una banda

Según informó Telemundo Austin, un inmigrante venezolano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas mientras asistía a una reunión programada con las autoridades migratorias. La detención ha generado preocupación entre sus familiares, quienes aseguran que el hombre no tiene antecedentes criminales ni en su país de origen ni en Estados Unidos.

Su pareja, quien decidió mantener su identidad en el anonimato, contó al medio cómo sucedieron los hechos y qué le dijo por última vez su novio tras ser arrestado por ICE en el estado de Texas. Además, acusa que las autoridades migratorias le han exigido que su pareja venezolana que confiese ser parte de una supuesta banda criminal.

Pareja peruana de inmigrante venezolano cuenta cómo lo arrestaron en Estados Unidos

La detención del inmigrante venezolano causó conmoción entre sus allegados en Dallas. Su pareja, de nacionalidad peruana, relató el angustiante momento en el que ICE se lo llevó y denunció que intentaron obligarlo a aceptar acusaciones sin pruebas.

"Se comunicó cuando lo estaban deteniendo conmigo. Él me dijo que el señor del ICE le estaba diciendo que en Perú él pertenecía a una banda, que él quería que acepte, así como a presión, que dijera que sí, que él perteneciera a una banda", declaró la mujer en entrevista con Telemundo Austin.

Ante estas acusaciones, la joven expresó su incertidumbre y temor por lo que pueda ocurrir con su pareja y si realmente pertenecía a una banda criminal. "Yo pregunté a la mamá si ellos tienen antecedentes allá, me dijeron que no, que ellos no tienen ningún antecedente allá, y en Perú tampoco, aquí tampoco. Yo me siento muy desesperada, no sé qué hacer, porque aquí no tengo apoyo de nadie, solamente era yo y él, más nadie", agregó.

La mujer también mencionó que, desde la detención de su novio, siente temor de salir de casa, preocupada por la posibilidad de que ella también sea detenida. "Yo no sé qué puede pasar conmigo, a mí me da miedo salir", expresó con angustia.

Política de Donald Trump permite a ICE arrestar a inmigrantes en cualquier lugar de EE. UU.

La administración de Donald Trump implementó en su momento medidas más estrictas para el control migratorio en Estados Unidos, otorgando mayor libertad a ICE para detener a extranjeros sin importar el lugar en el que se encuentren. A diferencia de administraciones previas, en las que las detenciones solían centrarse en personas con antecedentes penales, ahora cualquier individuo con una orden de deportación o que haya cruzado la frontera sin documentos puede ser arrestado en cualquier momento.

El inmigrante venezolano arrestado en Dallas enfrenta la posibilidad de ser deportado pese a no contar con antecedentes criminales. Su caso resalta la creciente preocupación entre comunidades de inmigrantes que temen ser detenidos, incluso cuando cumplen con los requisitos legales para su proceso migratorio.