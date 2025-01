Tiroteo en Memphis: 2 víctimas mortales y 5 heridos en una residencia cerca a un campus universitario

Un tiroteo masivo tuvo lugar el miércoles por la tarde en las cercanías de los apartamentos College Park, en Memphis, Tennessee, dejando varias víctimas. Agentes del Departamento de Policía de Memphis (MPD) acudieron de inmediato tras recibir reportes de disparos en la cuadra 900 de College Park Drive, una zona ubicada frente a LeMoyne-Owen College y próxima al histórico cementerio de Elmwood.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos hombres sin vida, uno fallecido en el sitio y otro que murió posteriormente en un hospital local. Asimismo, dos hombres más y una mujer resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de los heridos.

Testigos dan sus testimonios a la policía de Memphis. Foto: ABC

Investigación en curso sobre el titoreo en la residencia College Park

Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles sospechosos o las causas del incidente. El Departamento de Policía de Memphis (MPD) ha solicitado a los residentes de la zona que cuenten con sistemas de vigilancia revisar sus grabaciones en busca de cualquier persona que se haya aproximado a la residencia antes del tiroteo. La colaboración de la comunidad es considerada crucial para el desarrollo de la investigación.

Tras el tiroteo, LeMoyne-Owen College emitió un comunicado para aclarar que el incidente se produjo fuera de sus instalaciones y no involucró a ningún estudiante, docente o miembro del personal. La institución aseguró que no existen amenazas a la seguridad del campus y que sus actividades continúan con normalidad. El Dr. Dunn-Ross, Director de Operaciones del colegio, expresó: "Estamos al tanto de lo ocurrido y en contacto con las autoridades locales. Actualmente, no hay ninguna amenaza para nuestro campus y las operaciones seguirán desarrollándose con normalidad".

Violencia y robos en aumento en Memphis

Este evento forma parte de una preocupante tendencia de violencia armada en Memphis. En septiembre de 2022, un tiroteo dejó tres personas fallecidas y varios heridos, lo que provocó una orden de confinamiento en toda la ciudad y una amplia operación de búsqueda. El responsable, Ezekiel Kelly, enfrenta múltiples cargos, entre ellos, el de asesinato en primer grado.

Recomendaciones de las autoridades a la comunidad de Memphis

El Departamento de Policía de Memphis (MPD) sigue investigando el caso y ha solicitado la colaboración del público. Se insta a los residentes que posean información a contactar con Crime Stoppers al 901-528-CASH. Las pistas pueden proporcionarse de forma anónima y podrían estar sujetas a recompensas monetarias si ayudan a lograr un arresto.

Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece en tensión, enfrentando las consecuencias de otro acto de violencia. Líderes y organizaciones locales instan a reforzar los esfuerzos para abordar las raíces de estos incidentes y a implementar medidas preventivas para evitar futuras tragedias.

El Departamento de Policía de Memphis (MPD) ha reafirmado su compromiso de utilizar todos los recursos disponibles para capturar a los responsables y proteger la seguridad de la población. Se anunciarán más actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.