Un tercer juez bloquea decreto de Trump que eliminaba ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su postura contra la inmigración con medidas que generan gran controversia. Su más reciente intento por modificar el concepto de ciudadanía americana fue detenido por un juez federal, quien dictaminó que la iniciativa del presidente es incompatible con la Constitución.

La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero de este año, titulada "Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Americana", instruía a las agencias gubernamentales a negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense, a partir del 19 de febrero, si sus padres no contaban con residencia legal o nacionalidad. Sin embargo, según CNN, tres jueces ya han bloqueado su aplicación, alegando que va en contra de la Enmienda 14, que garantiza la nacionalidad por nacimiento.

¿Por qué fue bloqueado el decreto que eliminaba la ciudadanía a hijos de inmigrantes?

El juez Joseph Laplante, con sede en New Hampshire, se convirtió en el tercer magistrado en dictar un fallo en contra del decreto de Donald Trump. Su decisión se suma a las de jueces en Maryland y Washington, quienes previamente detuvieron la ejecución de la medida bajo el argumento de que viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Estados Unidos.

El debate sobre la ciudadanía americana por derecho de nacimiento ha sido un tema recurrente en la agenda política del presidente, quien ha buscado restringir este beneficio a través de distintas estrategias legales y administrativas. Sin embargo, la justicia ha actuado en su contra, resaltando que modificar este derecho requiere un cambio constitucional y no una simple orden ejecutiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero de 2025 la Orden Ejecutiva 14160, titulada "Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Americana". Foto: AFP

Por su parte, la administración republicana de Trump afirma que los hijos de personas que no son ciudadanas no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.

¿Qué argumentos legales se usaron para bloquear el decreto de Donald Trump?

Los jueces que han frenado la medida de Trump han basado sus fallos en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Asimismo, los tribunales han citado el caso Wong Kim Ark de 1898, en el que la Corte Suprema ratificó este principio. El fallo determinó que un individuo nacido en Estados Unidos, hijo de inmigrantes chinos, tenía derecho a la ciudadanía americana pese a la exclusión de sus padres en aquel entonces.

Trump, en su intento por anular este derecho, argumentó que la nacionalidad por nacimiento fomenta la migración ilegal y que el Congreso nunca legisló formalmente sobre el tema. No obstante, los jueces han señalado que el texto constitucional es claro y que su modificación solo puede realizarse a través de una enmienda, no mediante una orden ejecutiva.