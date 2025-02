Tiroteo en una bodega de Ohio deja un muerto, 5 heridos y 150 personas evacuadas: la policía busca al sospechoso

Un trágico tiroteo se registró en una bodega de la empresa KDC/One, en New Albany, Ohio. Esta balacera dejó a una persona muerta y cinco heridas. El suceso ocurrió el martes por la noche, cuando más de 100 personas se encontraban en el almacén. Las autoridades evacuaron a los empleados a un edificio cercano y la policía ha confirmado que el sospechoso, identificado como Bruce Reginald Foster III, está prófugo. "Estamos trabajando para localizarlo y ponerlo bajo custodia", declaró Greg Jones, jefe de la policía local.

El ataque, según informó la policía, parece haber sido selectivo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el sospechoso era un empleado actual de la compañía. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, aunque no se ha revelado información sobre su estado de salud. Este nuevo incidente ha conmocionado a la comunidad, donde se ha desplegado un operativo de búsqueda para capturar al responsable.

La policía identifica al sospechoso del tiroteo en Ohio

Bruce Reginald Foster III ha sido señalado como la persona de interés en este tiroteo. Las autoridades indicaron que el sospechoso había trabajado en la bodega "durante algún tiempo", aunque aún no se ha precisado si mantenía una relación laboral activa con la empresa. La policía de New Albany está verificando diversas direcciones vinculadas a Foster para proceder con su detención.

Greg Jones, jefe del Departamento de Policía de New Albany, comentó en una conferencia de prensa que, aunque no se conocen los motivos exactos del ataque, se presume que fue premeditado. Además, explicó que muchos de los trabajadores en el lugar no se dieron cuenta de lo sucedido hasta que fueron evacuados por las autoridades.

150 personas evacuadas tras el tiroteo en la bodega de KDC/One

La bodega de KDC/One, donde ocurrió el ataque, fue clausurada temporalmente para que los investigadores puedan recabar pruebas. En el momento del tiroteo, unas 150 personas se encontraban en el edificio, las cuales fueron trasladadas a un lugar seguro sin incidentes adicionales.

Josh Poland, director de comunicaciones públicas de New Albany, aseguró que la policía mantiene contacto constante con las familias de las víctimas. La prioridad de las autoridades es garantizar la seguridad de la comunidad mientras se lleva a cabo la búsqueda del sospechoso.

¿Qué se sabe sobre las víctimas del tiroteo en New Albany?

Hasta el momento, la policía no ha dado detalles sobre la identidad de las víctimas. Se confirmó que cinco personas fueron trasladadas al hospital, pero se desconoce su condición. Los investigadores continúan trabajando para esclarecer los hechos, mientras los familiares de las víctimas reciben asistencia de las autoridades locales.

Este tiroteo es el más reciente de una preocupante serie de ataques violentos en Estados Unidos. Las autoridades han destacado la importancia de estar preparados para situaciones de este tipo, aunque esperan que tragedias como esta no se repitan en sus comunidades.