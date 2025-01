Una mujer de Washington enfrenta cargos por el asesinato de un agente fronterizo en EE. UU.

Teresa Youngblut, de 21 años, ha sido acusada de homicidio en relación con la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza, David Maland, durante un tiroteo en Vermont. El incidente ocurrió el 20 de enero de 2025, y ha conmocionado a la comunidad y a las autoridades.

El tiroteo se produjo durante un control de tráfico en la autopista interestatal 91, donde el agente Maland fue abatido. Las circunstancias del enfrentamiento han llevado a la detención de Youngblut, quien enfrenta dos cargos por armas. Este caso resalta el peligro que enfrentan los agentes de la ley en su labor diaria.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según informes de The Associated Press, el tiroteo comenzó cuando el agente Maland detuvo un vehículo en el que viajaban Youngblut y un ciudadano alemán, cuyo nombre no ha sido revelado. Durante el procedimiento, se produjo un intercambio de disparos que resultó en la muerte del oficial y del ocupante del automóvil. Las autoridades han indicado que Youngblut estaba bajo vigilancia desde el 14 de enero, tras reportes de un empleado de hotel que la vio portando un arma.

David Maland, víctima y policía de la patrulla fronteriza. Foto: Composición LR

Resultados de las investigaciones

Los investigadores observaron a Felix Bauckholt, el acompañante de Youngblut, saliendo de un Walmart en Newport poco antes del tiroteo. En el registro del vehículo, se encontraron varios objetos sospechosos, incluyendo teléfonos celulares envueltos en papel aluminio, un casco balístico, gafas de visión nocturna y municiones. Estos hallazgos han llevado a las autoridades a profundizar en la investigación sobre las intenciones de los sospechosos.

Reacciones de la familia y la comunidad

La familia del agente Maland ha expresado su gratitud por el apoyo recibido tras la tragedia. En un comunicado, agradecieron a quienes se han acercado para ofrecer sus condolencias. Joan Maland, tía del oficial, optó por no hacer comentarios sobre el arresto, pero la familia ha solicitado que continúen las oraciones en su nombre.

Antecedentes de la victimaria

Este trágico suceso marca un hito en la historia de la Patrulla Fronteriza, ya que Maland se convierte en el primer agente en morir por disparos en más de diez años. La última muerte registrada fue la de Javier Vega Jr. en 2014, lo que subraya la creciente preocupación por la seguridad de los agentes en el cumplimiento de su deber.

Las autoridades han reiterado la importancia de la labor de los agentes de la ley, quienes arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad. Michael Drescher, fiscal federal interino, destacó la valentía de estos hombres y mujeres en su trabajo diario.