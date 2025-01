Licencia de conducir en Florida: FLHSMV le negará el documento a estas personas en EE. UU.

Obtener una licencia de conducir en Florida es fundamental para quienes desean transitar de manera legal en este estado del sureste de Estados Unidos. Sin embargo, no todos los solicitantes pueden acceder a este documento, ya que el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) cuenta con requisitos estrictos y criterios específicos que los interesados deben cumplir.

Desde la verificación del estatus legal hasta la entrega de documentos que prueben residencia, identidad y habilidades al volante, el proceso está diseñado para garantizar la seguridad vial y la legalidad. En este artículo, te explicamos a quiénes les será denegado el permiso, los pasos necesarios para obtenerlo y todo lo que necesitas saber para realizar el trámite en Florida en 2025.

¿A quiénes le negará la licencia de conducir en Florida el FLHSMV?

No todas las personas califican para obtener una licencia de conducir en Florida. El FLHSMV ha establecido regulaciones claras que vinculan este trámite al estatus migratorio del solicitante en Estados Unidos. En concreto, los inmigrantes indocumentados no pueden acceder a este documento, ya que el estado exige la presentación de pruebas válidas de residencia legal en el país.

Entre las categorías que no califican para este trámite se encuentran aquellos individuos que no puedan demostrar su identidad con documentos oficiales, como pasaportes vigentes, certificados de nacimiento o tarjetas de Residente Permanente. Asimismo, quienes no posean autorización de empleo válida o visas aprobadas por las autoridades estadounidenses tampoco podrán completar el proceso.

Licencia de conducir en Florida: requisitos para solicitar el documento

Para gestionar una licencia de conducir en Florida en 2025, los solicitantes deben presentar una serie de documentos que validen su identidad, residencia y situación legal. Estos son los requisitos indispensables:

Prueba de identidad: Certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos, pasaporte vigente o certificado de naturalización.

Certificado de nacimiento emitido en Estados Unidos, pasaporte vigente o certificado de naturalización. Número de Seguro Social: Tarjeta de Seguro Social o cualquier documento oficial que contenga este número.

Tarjeta de Seguro Social o cualquier documento oficial que contenga este número. Prueba de residencia en Florida: Se deben presentar dos documentos que certifiquen la dirección física del solicitante, como facturas de servicios públicos, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios recientes.

Se deben presentar dos documentos que certifiquen la dirección física del solicitante, como facturas de servicios públicos, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios recientes. Estatus legal en Estados Unidos: Dependiendo de su situación, los solicitantes deben presentar documentos como tarjetas de Residente Permanente, visas, autorizaciones de empleo o estatus de protección temporal.

Dependiendo de su situación, los solicitantes deben presentar documentos como tarjetas de Residente Permanente, visas, autorizaciones de empleo o estatus de protección temporal. Edad mínima: Tener al menos 16 años para una licencia estándar. Los menores de 18 años deben haber mantenido una licencia de aprendizaje durante 12 meses sin cometer infracciones.

Tener al menos 16 años para una licencia estándar. Los menores de 18 años deben haber mantenido una licencia de aprendizaje durante 12 meses sin cometer infracciones. Curso obligatorio: Completar un programa aprobado sobre educación vial y abuso de sustancias (TLSAE, por sus siglas en inglés).

Completar un programa aprobado sobre educación vial y abuso de sustancias (TLSAE, por sus siglas en inglés). Examen médico: En algunos casos, es necesario presentar un certificado médico que demuestre la capacidad física para conducir.

¿Cómo solicitar la licencia de conducir en Florida?

El FLHSMV ha implementado un portal llamado MyDMV para agilizar los trámites relacionados con licencias de conducir y registro vehicular. Sin embargo, la solicitud inicial requiere que el solicitante acuda en persona a una de sus oficinas. A continuación, los pasos básicos para completar el trámite: