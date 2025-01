Licencia de conducir en Florida: estas 4 tarjetas ya no serán válidas en Estados Unidos en enero 2025

Las licencias de conducir emitidas en distintos estados exclusivamente para inmigrantes no autorizados ya no son válidas en Florida. Esta medida, parte de la ley SB 1718, ha generado constante preocupación entre los residentes y visitantes que dependen de estas identificaciones para transitar por el estado. En la siguiente nota te detallamos las 4 Real Id que no serán válidas en Estados Unidos este 2025.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV) de Florida ha señalado que las tarjetas de conducción emitidas en otras áreas no pueden utilizarse en el 'Estado del sol'. Esta normativa se enmarca dentro de un conjunto de sanciones y restricciones que buscan fortalecer los requisitos de empleo y la identificación de los pacientes en hospitales que aceptan Medicaid.

PUEDES VER: Licencia de conducir en Texas: Departamento de Seguridad Pública suspenderá el permiso a estos conductores en USA

La Real ID es clave para millones de norteamericanos. Foto: Static

Licencias de conducir no válidas en Florida 2025

La ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis, también destina U$D 12 millones del Fondo de Ingresos Generales para el “programa de transporte de inmigrantes no autorizados”, lo que ha suscitado un intenso debate sobre su impacto en la comunidad inmigrante. Las siguientes licencias de conducir ya no son válidas para transitar en Florida:

Licencias de Delaware : aquellas licencias que digan “Solo privilegio de conducir” o “No válido para identificación”.

de : aquellas licencias que digan “Solo privilegio de conducir” o “No válido para identificación”. Licencias de Hawái : la Real ID no será permitida con aquella “Licencia de conducir de propósito limitado”, “permiso de instrucción de propósito limitado”, “licencia de conducir provisional de propósito limitado” o “no válida para uso con fines federales oficiales”.

de : la Real ID no será permitida con aquella “Licencia de conducir de propósito limitado”, “permiso de instrucción de propósito limitado”, “licencia de conducir provisional de propósito limitado” o “no válida para uso con fines federales oficiales”. Licencias de Rhode Island : aquellas identificaciones que indiquen “no para identificación federal”, “tarjeta de privilegios de conducir” o “permiso de privilegios de conducir”.

: aquellas identificaciones que indiquen “no para identificación federal”, “tarjeta de privilegios de conducir” o “permiso de privilegios de conducir”. Licencias de Vermont: aquellas identificaciones donde se visualice la “Tarjeta de privilegios de conductor no para propósitos de Real ID” o “tarjeta de privilegios de conductor para jóvenes no para propósitos de Real ID” o “tarjeta de privilegios de aprendiz no para propósitos de Real ID”.

Impacto de la ley SB 1718

La implementación de la ley SB 1718 ha generado un clima de incertidumbre entre los inmigrantes y sus familias. Muchos se preguntan cómo afectará su capacidad para trabajar y acceder a servicios básicos en el estado.

La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que argumentan que estas restricciones pueden llevar a la discriminación y a un aumento de la vulnerabilidad entre las comunidades inmigrantes.

Reacciones de la comunidad

La comunidad ha respondido de diversas maneras a esta nueva normativa. Algunos grupos han organizado protestas y campañas de concientización para informar a los inmigrantes sobre sus derechos y las implicaciones de la ley.

Otros han solicitado a las autoridades que reconsideren estas medidas, argumentando que afectan a personas que contribuyen positivamente a la sociedad.