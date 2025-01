Licencia de conducir en Florida: FLHSMV no aceptará los documentos de estos conductores en EE. UU.

No todas las licencias serán aceptas como válidas en Florida, tras nueva ley firmada por Ron de Santis. Foto: Difusión

No todas las licencias serán aceptas como válidas en Florida, tras nueva ley firmada por Ron de Santis. Foto: Difusión

Las licencias de conducir no válidas en Florida han generado una fuerte polémica desde la aprobación de la ley SB 1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Esta normativa, que entrará en vigor en 2025, establece que ciertos documentos emitidos por otros estados de Estados Unidos no serán aceptados para transitar dentro del territorio floridano. Las restricciones afectan principalmente a licencias para inmigrantes no autorizados, lo que ha causado preocupación en las comunidades afectadas.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) señaló que esta medida busca reforzar las leyes de identificación en Florida y asegurar que los conductores porten documentos válidos a nivel estatal. Sin embargo, la decisión ha suscitado críticas de activistas y grupos comunitarios que argumentan que estas restricciones discriminan a personas que contribuyen a la economía local.

Licencia de conducir en Florida: ¿qué documentos no serán aceptados por el FLHSMV?

A partir de 2025, las licencias emitidas exclusivamente para inmigrantes no autorizados en ciertos estados de Estados Unidos serán consideradas inválidas para conducir en Florida. Según la ley SB 1718, estas son las licencias que ya no serán aceptadas por el FLHSMV:

Licencias de Delaware:

Aquellas que incluyan las frases "Solo privilegio de conducir" o "No válido para identificación".

Licencias de Hawái:

Documentos con las inscripciones "Licencia de conducir de propósito limitado", "Permiso de instrucción de propósito limitado", "Licencia de conducir provisional de propósito limitado" o "No válida para uso con fines federales oficiales".

Licencias de Rhode Island:

Identificaciones con las frases "No para identificación federal", "Tarjeta de privilegios de conducir" o "Permiso de privilegios de conducir".

Licencias de Vermont:

Tarjetas que indiquen "Tarjeta de privilegios de conductor no para propósitos de Real ID", "Tarjeta de privilegios de conductor para jóvenes no para propósitos de Real ID" o "Tarjeta de privilegios de aprendiz no para propósitos de Real ID".

Estas restricciones forman parte de un conjunto más amplio de medidas adoptadas en Florida para limitar el uso de identificaciones emitidas exclusivamente para inmigrantes no autorizados.

¿Cuáles son las sanciones por conducir con una licencia no válida en Florida?

Conducir en Florida con una licencia que no cumple con los estándares establecidos por la ley SB 1718 puede acarrear graves consecuencias legales. Entre las posibles sanciones para los infractores se encuentran:

Multas económicas: los conductores podrían enfrentarse a multas que varían según el condado y las circunstancias del caso.

los conductores podrían enfrentarse a multas que varían según el condado y las circunstancias del caso. Retención del vehículo: las autoridades podrían confiscar el automóvil si el conductor no puede presentar una licencia válida.

las autoridades podrían confiscar el automóvil si el conductor no puede presentar una licencia válida. Cargos penales: en algunos casos, manejar con una licencia no válida podría ser considerado un delito menor, lo que conllevaría un historial penal.

El FLHSMV recomienda a todos los conductores revisar la validez de sus documentos antes de transitar en el estado, especialmente aquellos que porten licencias emitidas en Delaware, Hawái, Rhode Island o Vermont.