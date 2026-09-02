Jaime Bayly señaló que su hermano le llamó la atención por hablar sobre su patrimonio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Jaime Bayly señaló que su hermano le llamó la atención por hablar sobre su patrimonio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Jaime Bayly reveló un episodio que su hermano Miguel había mantenido en reserva durante varios años. De acuerdo con el relato del exconductor de televisión, el empresario fue víctima de un intento de secuestro en 2019, días antes de contraer matrimonio. El hecho ocurrió en la entrada del edificio donde residía en San Isidro y, según lo contado por el escritor, los guardaespaldas de Miguel intervinieron durante el ataque.

La revelación se produjo luego del reencuentro entre ambos en Ciudad de Panamá, donde este último reside junto a su esposa y sus dos hijos. Durante la visita, el hermano del periodista le contó detalles del violento episodio que hasta entonces desconocía. Según expuso, los agresores intentaron someterlo con armas de fuego, pero la intervención de su personal de seguridad provocó un tiroteo y evitó que fuera llevado por la fuerza.

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Jaime Bayly cuenta que su hermano fue víctima de robo y se salvó de ser secuestrado

Jaime Bayly relató que Miguel fue interceptado cuando se encontraba en la puerta de su edificio, ubicado en San Isidro. El escritor explicó que el ataque ocurrió días antes de la boda de su hermano y que los delincuentes lo encañonaron con la intención de secuestrarlo. La situación se tornó especialmente peligrosa cuando los guardaespaldas reaccionaron para protegerlo.

Pese a la gravedad del incidente, los atacantes no consiguieron llevarse a su hermano. Sin embargo, sí lograron quitarle un reloj Rolex Daytona, pieza que el exconductor de 'El francotirador' describió como especialmente costosa.

Según su estimación, el objeto estaba valorizado entre 70.000 y 80.000 dólares, aunque aclaró que no conocía con precisión su precio.

El episodio, según el relato del exconductor de televisión, habría tenido un impacto importante en Miguel Bayly. Años después, su hermano mantiene una vida alejada de la exposición pública y evita que se difundan detalles relacionados con su patrimonio.

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Hermano de Jaime Bayly le pide mantener reserva sobre su patrimonio

Además de revelar el intento de secuestro, Jaime Bayly reconoció que Miguel le ha pedido en reiteradas ocasiones que sea discreto cuando habla públicamente sobre su situación económica. El escritor contó que suele referirse a su hermano como un gran inversionista o un hombre con una considerable fortuna, pero esas menciones no son bien recibidas por su familiar.

"Pero no debería contar estas cosas porque Miguel me ha regañado, me ha reprendido, me ha amonestado. Le tengo que pedir disculpas", expresó Jaime Bayly al admitir que había excedido los límites de privacidad que su hermano le había marcado.

El periodista explicó que sus comentarios tienen una intención elogiosa, pues considera que Miguel lo ha superado ampliamente en el ámbito financiero. Sin embargo, señaló que su hermano prefiere mantener un perfil bajo y no llamar la atención sobre sus bienes o inversiones.

Según Jaime Bayly, Miguel incluso le envió un correo electrónico en el que, de manera afectuosa, le solicitó que dejara de hablar públicamente de su patrimonio. "Yo trato de mantener un perfil muy bajo, lo más discreto posible por temas de seguridad", habría escrito Miguel, de acuerdo con el relato de su hermano.



